Jesienna pielęgnacja ciała - czyli jak i czym robić to dobrze?

Po lecie nasza skóra jest wyjątkowo spragniona i wymaga od nas odpowiedniej pielęgnacji. Warto więc zaopatrzyć się w produkty, które staną na wysokości zadania i zapewnią odpowiednie nawilżenie i regenerację. Poniżej znajdują się propozycje, warte przetestowania na własnej skórze.

Woda termalna Eau Thermale Avène jest bakteriologicznie czysta. Jest wodą termalną konfekcjonowaną bezpośrednio u źródła, w bloku sterylnym, w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Doskonale pielęgnuje skórę wrażliwą i delikatną, sprawia, że odzyskuje ona uczucie komfortu. Przyjemnie odświeża. Niezmienny i unikalny skład wody termalnej Avène sprawia, że ma ona właściwości kojące i łagodzące podrażnienia.

Cena: 45,90 zł/ 300 ml

Kremowe masło do ciała Sweet Coffee marki Barwa to wyjątkowa pielęgnacja wygładzająca skórę, poprawiająca jej napięcie i ujędrnienie. Unikalne połączenie oleju z zielonych ziaren kawy i słodkich migdałów, masła shea oraz kompleksu witamin, pozwoliło stworzyć wyjątkowy produkt. Jego regularne stosowanie poprawi napięcie i nawilżenie Twojej skóry. Masło ma delikatną konsystencję, szybko się wchłania, pozostawiając subtelny zapach energetyzującej kawy.

Cena: 19,99 zł/ 220 ml

Skin Caviar Liquid Lift od La Prairie to produkt łączący dwie najsilniej działające i najbardziej zaawansowane technologie kawioru w jednym produkcie. To wydajne serum nasycono Caviar Premier, który daje niezrównane ujędrnienie rzucające wyzwanie grawitacji oraz Caviar Absolute widocznie przywracający gęstość naskórka i przepełniający skórę życiem. Formułę dodatkowo wzbogacono Ekskluzywnym Kompleksem Komórkowym La Prairie. Z upływem czasu serum zapewnia jędrny wygląd skóry i przywraca uczucie gęstości. Twarz odzyskuje pełną harmonię.

Cena: 2916 zł/ 50 ml

Olejek do ciała linii żurawinowej od Pat&Rub by Kinga Rusin to wyjątkowy kosmetyk do pielęgnacji skóry całego ciała. Stanowi kompozycję aż pięciu olejków, w tym rewelacyjnego olejku żurawinowego, które są źródłem witamin, mikroelementów i lipidów biozgodnych z lipidami skóry. W 100% z naturalnych składników certyfikowanych. To bogactwo składników ma cudowne właściwości regenerujące i uelastyczniające skórę. Dzięki temu Twoja przesuszona i wymagająca regeneracji skóra, która potrzebuje szczególnej ochrony będzie „tryskać” zdrowiem.

Cena: 75 zł/ 125 ml

BODY EMULSION od ZO Skin Health to specjalistyczny preparat do ciała o właściwościach anti aging. Formuła produktu stymuluje naturalny proces odbudowy skóry, aby poprawić jej elastyczność i jędrność, poprawić teksturę, wygładzić, a także wyrównać koloryt. Zawarte w emulsji składniki przywracają odpowiedni poziom nawilżenia i wzmacniają barierę ochronną naskórka. Przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, pozbawionej blasku oraz dojrzałej.

Cena: 385 zł/ 240 ml