W czasie wyjątkowego wydarzenia, zorganizowanego w nowoczesnej przestrzeni Pin Up Studio w centrum Warszawy, ponad 300 gości spotkało się, aby poznać najnowszą premierę marki – produkt, dzięki któremu, można cieszyć się piękną skórą przez długie lata.

Liftactiv Collagen Specialist 16 to gama dermokosmetyków stworzonych, by skutecznie redukować oznaki utraty kolagenu.

Nie 1 a 16 typów kolagenu w skórze? To właśnie ten fakt zainspirował naukowców Vichy do opracowania rewolucyjnej technologii co-bonding, zastosowanej po raz pierwszy w najnowszym serum z gamy Liftactiv Collagen Specialist 16. Ten wyjątkowy produkt to unikatowe połączenie mocy 3% Matrixylu, 0,5% Maitake i 5% Ramnozy, które działa regeneracyjnie i redukuje 16 oznak starzenia się skóry*.

Vichy Interactive Center

Podczas wydarzenia goście mieli okazję poznać, w jaki sposób marka realizuje swoją misję w obszarze integralnego podejścia do zdrowia. Naukowcy Vichy koncentrują się na wpływie czynników środowiskowych i stylu życia na kondycję skóry, aby lepiej zrozumieć, jak integralne podejście do zdrowia może przyczynić się do jej długotrwałego piękna i zdrowego wyglądu.

Zdrowy wygląd skóry zależy nie tylko od pielęgnacji zewnętrznej, ale także od diety, snu, stresu i stylu życia. Naukowcy z Vichy Laboratoires badają te zależności w ramach integralnego podejścia do zdrowia. Podczas wydarzenia goście mieli okazję bliżej poznać nowe equity marki i przekonać się jak wygląda w praktyce – wyjaśnia Paulina Andrycz, globalna dyrektor komunikacji medycznej Vichy w Paryżu.

Na otwarciu Vichy Integrative Center, podczas którego marka Vichy Laboratoires zaprezentowała innowacyjną technologię i serum, pojawiła się m.in. Paulina Sykut-Jeżyna.

Wśród zaproszonych gości nie brakowało też Agnieszki Hyży.

* Wynik badań klinicznych, instrumentalnych i samooceny.