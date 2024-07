9 z 9

Książę Jerzy był niegrzeczny

Podczas ceremonii tradycyjne role pageboy'ów i pagegirls (czyli dzieci sypiące kwiaty, niosące welon czy obrączki) pełnili książę Jerzy i księżniczka Charlotte. Inne dzieci – czyż nie wyglądały uroczo? – to księżna Philippa Hoyos, Lily Franch, Avia Horner, Casimir Tatos, Edward Sebire i William Ward. Wszystkie one miały na sobie szyte na zamówienie stroje hiszpańskiej marki Pepa & Co.

Jednak ceremonia ślubna to uciążliwa sprawa – szczególnie jeśli ma się 3 lata. Książę Jerzy nie wyglądał na zbyt zadowolonego na ślubie swojej ciotki – szczególnie po tym jak nadepnął na jej suknię, za co dostał burę od swojej mamy, księżnej Kate. Coż, nawet królewskie dzieci bywają niegrzeczne ;)