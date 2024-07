Laurylosiarczan sodu (Sodium Lauryl Sulfate, SLS) to substancja, którą dodaje się do kosmetyków i środków do czyszczenia, ponieważ usuwa tłuszcz i sprawia, że środki te pienią się w kontakcie z wodą. Jest przy tym tani, dlatego producenci często go stosują. SLS można znaleźć m.in. w szamponach i żelach pod prysznic.

Dlaczego kosmetyki zawierające SLS mogą być szkodliwe?

Kosmetyki zawierające SLS podrażniają skórę, wywołują wypryski, egzemę, nasilają objawy takich chorób, jak łuszczyca, trądzik czy atopowe zapalenie skóry. Regularne stosowanie szamponów zawierających SLS może powodować uszkodzenie mieszków włosowych i wypadanie włosów. Laurylosiarczan sodu zmywa naturalną ochronną warstwę lipidów znajdującą się na skórze, chroniącą ją przed utratą wody. Używanie do mycia ciała kosmetyków zawierających SLS może powodować nadmierną utratę wody i zwiotczenie skóry.

SLS może ponadto kumulować się w tkankach i narządach wewnętrznych ciała, np. w wątrobie i płucach, i uszkadzać je.

Czy istnieje bezpieczna ilość SLS w kosmetykach?

Bezpieczna ilość SLS w kosmetykach i środkach, z którymi mamy regularnie do czynienia, np. szamponach, pastach do zębów, żelach pod prysznic, nie może przekroczyć 1%. Środki, w których znajduje się SLS, powinny być szybko i dokładnie spłukiwane ze skóry. Najlepiej jednak ich unikać i zastępować kosmetykami o bezpieczniejszym składzie lub kosmetykami naturalnymi.

W jakich kosmetykach można spotkać SLS?

SLS znajduje się w składzie wielu kosmetyków do mycia ciała oraz środków czyszczących. Dodaje się go do płynów do mycia naczyń, szamponów do prania dywanów, płynów do mycia podłóg i samochodów. Szczególnie niebezpieczny jest jednak w tych środkach chemicznych, których używamy do higieny osobistej, ponieważ skóra jest regularnie narażona na ich działanie. SLS znajduje się np. w szamponach, żelach pod prysznic, płynach do kąpieli, mydłach i pastach do zębów, także tych przeznaczonych dla niemowląt i dzieci.

SLS w składzie kosmetyków – jakich nazw szukać?

Producenci tych środków, podając ich skład na etykiecie, często zastępują nazwy: Laurylosiarczan sodu, Sodium Lauryl Sulfate (SLS) i Sodium Laureth Sulfate (SLES) innymi nazwami. Należą do nich m.in.:

Ammonium Lauryl Sulfate,

SDS,

Sulfuric acid,

Sodium Myreth Sulfate,

Sodium salt,

Sodium dodecyl sulfate,

Monododecyl ester,

Lauryl sodium sulfate.