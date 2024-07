Rodzaje materiałów, z których wykonywane są ubrania, mają wpływ na jakość kupowanej odzieży oraz jej cenę. Zaleca się wybierać te z włókien naturalnych: bawełny, lnu, wełny, moheru, kaszmiru i jedwabiu. Natomiast lepiej unikać ubrań, które zostały wyprodukowane z nieprzewiewnych, a nawet szkodliwych włókien syntetycznych: poliestru, nylonu (poliamidu) i akrylu.

Zainteresowanie składem kupowanych ubrań jest jednym z postulatów idei slow fashion, która polega na skomponowaniu garderoby z odzieży wykonanej z materiałów najlepszej jakości. Warto mieć chociażby podstawową wiedzę z materiałoznawstwa, żeby do szafy trafiały tylko takie ubrania, które posłużą przez kilka lub nawet kilkanaście lat.

Włókna naturalne

Materiały naturalne wykonane są z włókien pochodzenia roślinnego lub włosia, wełny albo runa zwierzęcego. Wśród nich znajduje się: bawełna, len, wełna, moher, kaszmir, alpaka i jedwab. Cechą ubrań wykonanych z tych materiałów jest higroskopijność (zdolność do pochłaniania wilgoci) oraz przepuszczalność powietrza.

Bawełna – najpopularniejszy materiał naturalny

Najpopularniejszym, a zarazem najtańszym materiałem naturalnym jest bawełna, której największą zaletą jest: przewodzenie ciepła, pochłanianie wilgoci, odporność na ścieranie i nie elektryzowanie się. Z bawełny wykonuje się: bluzki, spodnie, sukienki, spódnice oraz bieliznę. Ubrania wykonane z tego materiału idealnie nadają się na lato, gdyż przez to, że są przewiewne, zapewniają wysoki komfort noszenia.

Szkodliwe włókna syntetyczne

Najtańsze w sklepach są ubrania wyprodukowane z włókien syntetycznych, które wytwarzane są z polimerów pozyskiwanych z ropy naftowej. Najpopularniejszymi materiałami tego typu są: poliester, nylon (poliamid) i akryl. Ubrania wykonane z tych włókien są bardzo łatwe w utrzymaniu, szybko schną i nie gniotą się. Ich wadą jest to, że nie przepuszczają powietrza, łatwo się mechacą i chłoną zapach ciała przez co noszenie tego typu odzieży jest niekomfortowe. W przeciwieństwie do ubrań wykonanych z materiałów naturalnych, odzież z poliestru, nylonu czy akrylu może ulec zniszczeniu już po kliku praniach.

Poliester – najgorszy i najpowszechniejszy materiał

Najpopularniejszym materiałem jest obecnie poliester. Jest on dodawany niemal do wszystkich typów ubrań, w tym również do garniturów. Jego cechą jest: sprężystość, niehigroskopijność (nie pochłania wody), nieprzepuszczalność powietrza, odporność na plamy oraz niska cena. Noszenie ubrań z poliestru nie jest komfortowe, przede wszystkim, dlatego, że nie odprowadzają one potu na zewnątrz i nie zapewniają przewiewu.

Kupowanie ubrań z materiałów wysokiej jakości

Podstawową zasadą kupowania ubrań dobrej jakości jest czytanie składów materiałowych umieszczonych na metkach. Nie należy sugerować się ceną, ponieważ ona nie zawsze idzie w parze z jakością. Nawet marki, w ofercie których znajdują się ubrania z górnej półki cenowej, często używają do ich wytworzenia materiałów niskiej jakości – poliestru czy akrylu.

