Modne garnitury uszyte są w fasonie slim. Są dopasowane do sylwetki i przylegają do ciała. Kolor garnituru powinien współgrać z karnacją i kolorem włosów mężczyzny. Rosnącą popularnością cieszą się wzorzyste garnitury w kratę lub pasy.

Modne garnitury – dwuczęściowy fason slim

Wśród fasonów dominuje garnitur dwuczęściowy, który składa się z marynarki i spodni. Trzyczęściowe zestawy z kamizelką są zarezerwowane na szczególne uroczystości. Zdecydowanie najczęściej wybieranym przez mężczyzn i najmodniejszym krojem jest garnitur o fasonie slim. Specyfiką tego kroju jest fakt, że marynarka przylega do ciała i jest dopasowana do sylwetki. Spodnie są węższe niż spodnie garniturowe o tradycyjnym kroju i często szyte są z materiału z dodatkiem lycry, co wpływa na większą swobodę i wygodę.

Kolor garnituru powinien współgrać z kolorem włosów i karnacją

Najmodniejsze garnitury to te w odcieniach niebieskiego (np. kobalt), granatu, butelkowej zieleni oraz bordo. Mężczyźni o ciemnych włosach lub ciemnej oprawie oczu powinni wybierać garnitury w ciemnych kolorach: czerni, granatu i grafitu. Taką kolorystykę warto przełamać dołączając jasną koszulę, która doda szyku i elegancji. Mężczyźni o jasnej karnacji i blond włosach dobrze prezentują się w łagodnych jasnoszarych, jasnoniebieskich, beżowych, miodowych i brązowych garniturach, które dobrze wyglądają w kontraście z ciemnymi koszulami. Dobór garnituru zależy w dużej mierze od okazji. Mężczyźni, którzy nie muszą nosić go na co dzień do pracy nie kupują zwykle zbyt wielu modeli. Dlatego przed zakupem uniwersalnego garnituru warto zastanowić się, w jakich okolicznościach będzie on najprawdopodobniej wykorzystywany i zadbać, by pasował do każdej z nich.

Panowie, którzy mają w szafie jeden, góra dwa garnitury, powinni przemyśleć, czy nadają się one:

na wesele,

na pogrzeb,

na spotkanie rekrutacyjne,

na oficjalne przyjęcie.

Wzory na garniturze nie dla każdego

Dużym zainteresowaniem cieszą się garnitury o wyraźnych wzorach – krata, pasy. Na tego typu fasony pozwolić sobie mogą wyłącznie panowie, którzy cieszą się nienaganną sylwetką. W przypadku krągłej bądź bardzo szczupłej sylwetki wzory (szczególnie duże) nie będą prezentować się najlepiej.

Modne, odważne stylizacje pasują jednak do określonych sytuacji i zawodów. W niektórych branżach (finanse, prawo), zwłaszcza na stanowiskach wykonawczych, a nie kierowniczych, lepiej widziana jest klasyczna elegancja niż modowe szaleństwo w doborze garnituru.