2 z 8

Choć David Beckham woją piłkarską karierę skończył ponad dwa lata temu to i tak niezmiennie jest wymieniany w czołówce rankingu najlepiej ubranych piłkarzy na świecie. W pełni zasłużył na to, aby stać się ikoną współczesnej mody i marką wartą miliony funtów. David przyznał kiedyś magazynowi Party Życie Gwiazd, że ma słabość do idealnie skrojonych garniturów Toma Forda.

Ostatnio David Beckham został wybrany również najseksowniejszym mężczyzną na świecie. Tu chyba stylizacja nie miała aż takiego znaczenia:)