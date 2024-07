Zbigniew Boniek skomentował modny płaszcz Grzegorza Krychowiaka. I to jak! Prezesowi PZPN chyba nie przypadło do gustu okrycie z futrem. Krychowiak to chyba jeden z najlepiej ubranych polskich piłkarzy. Zawsze elegancki i stylowy chętnie chwali się swoimi stylizacjami na Instagramie. Ze stylu słynie także jego ukochana - Celia Jaunat.

Piłkarz zamieścił na swoim profilu zdjęcie w płaszczu z futrem, w którym pozuje na tle rzymskich zabytków. Grzegorz wybrał się Rzymu w odwiedziny do Wojciecha Szczęsnego i Mariny, którzy obecnie mieszkają w stolicy Włoch.

Zbigniew Boniek look Krychowiaka skomentował krótko :

Mam do @GrzegKrychowiak jedno pytanie-męskich płaszczów nie było?- zapytał Boniek na Twitterze.

Grzegorz Krychowiak odpowiedział:

@BoniekZibi jeśli prezes zadaje to pytanie to nie jest jeszcze prezes gotowy by iść ze mną na zakupy do Paryża - odpisał piłkarz.

Sprawę wychwyciła Monika Olejnik, która płaszczem Grzegorza Krychowiaka jest zachwycona. A uwagę Bońka skomentowała jednym słowem:

Zazdrośnik - napisała na swoim profilu na Facebooku dziennikarka.

Grzegorz Krychowiak, piłkarz polskiej reprezentacji, pokazał się na Twitterze w cudnym płaszczu. - Męskich nie było? - zapytał Zbigniew Boniek.Zazdrośnik ;)

Grzegorz Krychowiak ma być gościem dzisiejszego programu Kuby Wojewódzkiego. Ciekawe, w jakiej stylizacji przyjdzie:)

Grzegorz Krychowiak lubi eleganckie ubrania, w które chętnie wskakuje zaraz po meczu

Jego partnerka również słynie z dobrego gustu i zamiłowania do modnych rzeczy

Co ciekawe, Grzegorz Krychowiak już rok temu pokazywał się w tym płaszczu na zgrupowaniach kadry

Podoba się wam jego stylizacja?