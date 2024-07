Robert Lewandowski został modelem? Sportowiec wziął udział w spocie Giorgio Armaniego, w którym - wraz z innymi piłkarzami Bayernu Monachium - reklamuje idealnie skrojone garnitury. Musicie to zobaczyć!

Robert Lewandowski w kampanii Giorgio Armaniego

Projektant już jakiś czas temu wspominał, że chce zaangażować się w promocję niemieckiego zespołu, ale do końca nie było to pewne. Teraz w internecie pojawił się oficjalny spot z kampanii, w którym możemy oglądać przystojnego Roberta Lewandowskiego w towarzystwie m.in. Thomasa Mullera, Xabiego Alonso i Manuela Neuera. Dla naszego rodaka, który jest bohaterem ostatnich tygodni to ogromne wyróżnienie i musimy przyznać, że jednak Polacy są najprzystojniejsi!

Co ciekawe, wizerunek Roberta pojawia się nie tylko w tej reklamie. Ostatnio pojawiły się także gadżety ze zdjęciem Lewandowskiego takie jak zapach do samochodu za 7 złotych czy nieco droższe meble z jego osobą. Teraz zobaczcie czarno-biały spot!

Spot reklamowy z udziałem Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski reklamuje garnitury Giorgio Armani

Sportowiec jest bohaterem ostatnich tygodni