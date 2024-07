David Beckham najseksowniejszym mężczyzną na ziemi 2015 roku według magazynu "People"! Nie mogło być inaczej. Przystojny piłkarz trafił na okładkę najnowszego wydania. Czy to dobry wybór?

W poprzednich latach wśród zwycięzców znaleźli się m.in. Adam Levine czy Chris Hemsworth. Wśród faworytów do tego tytułu w tym roku wymieniano m.in. Bradleya Coopera. Ale to David pokonał konkurencję! Beckham na swoim Facebooku napisał:

David w tym roku skończył 40 lat. A nadal wygląda lepiej, niż jeden młodszy kolega. My jesteśmy zachwyceni takim wyborem!

I thought I was past my sell by date but thanks to People Magazine for the accolade and the compliment! I always feel a...

Posted by David Beckham on 17 listopada 2015