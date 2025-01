W gminie Lesznowola, na terenie dawnego gospodarstwa ogrodniczego Mysiadło, rozpoczęła się realizacja wyjątkowego projektu mieszkaniowego. "Miasto Polski Mistrzów Olimpijskich" zajmie powierzchnię 12 hektarów i obejmie budowę sześcio oraz siedmiokondygnacyjnych bloków. Inwestycja, zlokalizowana w aglomeracji warszawskiej, niedaleko Lasu Kabackiego, ma na celu nie tylko stworzenie przestrzeni mieszkalnej, ale także uhonorowanie polskich sportowców, którzy zapisali się w historii igrzysk olimpijskich.

Jednym z partnerów biznesowych inwestycji jest Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i światowej sławy piłkarz. Jego zaangażowanie w projekt podkreśla znaczenie sportu w życiu lokalnej społeczności oraz wagę propagowania zdrowego stylu życia. Osiedle "Miasto Polski Mistrzów Olimpijskich" zostało podzielone na cztery dzielnice, z których trzy nazwano na cześć miast-gospodarzy igrzysk olimpijskich: Paryż, Mediolan i Los Angeles. Czwarta część osiedla stanie się centrum sportu, oferując mieszkańcom i odwiedzającym liczne obiekty rekreacyjne.

Pierwsza dzielnica, nazwana "Paryż", zostanie zadedykowana tegorocznym medalistkom olimpijskim i ich dyscyplinom. Wśród wyróżnionych sportsmenek znalazły się: Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa), Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie), Julia Szeremeta (boks) oraz Daria Pikulik (kolarstwo torowe).

Centralnym punktem osiedla będzie tzw. "mila olimpijska" – dwukilometrowa droga w kształcie wstęgi, która połączy wszystkie cztery dzielnice. Trasa ta, pełniąca także funkcję edukacyjną, opowie historię olimpijskich sukcesów polskich sportowców. Na trasie znajdą się ścieżki biegowe, ścianka wspinaczkowa oraz inne obiekty sportowe.

Co ważne, część sportowa będzie dostępna nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale również dla społeczności lokalnej, co czyni projekt wyjątkowym.

Za inwestycją stoi firma deweloperska Profbud, a współinwestorem jest najlepszy polski piłkarz - Robert Lewandowski. Inwestycja właśnie dostała pozwolenie na budowę pierwszego etapu. Oznacza to, że już niebawem rozpocznie się budowa pierwszego budynku z 285 mieszkaniami

Robert Lewandowski o "Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich"

Inwestycja "Miasto Polski Mistrzów Olimpijskich" to nie tylko miejsce do życia, ale także przestrzeń do promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Dzięki bliskości Lasu Kabackiego oraz licznych obiektów sportowych mieszkańcy będą mieli dostęp do wyjątkowych możliwości rekreacyjnych.

To projekt, który łączy nowoczesne rozwiązania mieszkaniowe z pasją do sportu i szacunkiem dla polskich olimpijczyków. Dzięki zaangażowaniu takich osób jak Robert Lewandowski, osiedle z pewnością stanie się miejscem, które przyciągnie uwagę zarówno przyszłych mieszkańców, jak i całej społeczności lokalnej.

Ten projekt jest ciekawy i będzie robił wrażenie nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jestem szczęśliwy i dumny, że jestem jego częścią. Jestem tym, który bierze czynny udział w planowaniu różnych tematów, w tym sportowych. Zazdroszczę tym osobom, które tam zamieszkają. Ostatnio zostałem dużym fanem padla. Tam też będzie można w niego zagrać - mówił konferencji prasowej Robert Lewandowski w ubiegłym roku.

