Rafał Maślak to jeden z najbardziej seksownych mężczyzn w Polsce. Fanki kochają jego często wrzucane na profile społecznościowe zdjęcia, na których prezentuje swoje wysportowane ciało. Jednak niedługo to się może zmienić. Powód? Rafał, wraz z sześcioma blogerami modowymi, bierze udział w akcji „Warszawa pod Krawatem”! Będzie promować elegancję wśród polskich mężczyzn. Dlatego koniec z golizną!



Akcja zaczyna się 17 lipca, a autorką sesji jest Katarzyna Purchalak. O co w niej chodzi?

"Aby polscy mężczyźni po prostu dobrze się ubierali. Nie chodzi o popisywanie się markowymi rzeczami czy modowym snobstwem. „Nieważne ile masz lat, ile zarabiasz, czy jesteś z dużego miasta, czy małej wioski - możesz wyglądać z klasą. Wierzcie lub nie, ale kiedy robiliśmy to zdjęcie, nie było osoby, która by nie zwróciła na nas uwagi. To nie Mediolan, a centrum Warszawy i nie zawodowi modele, ale mężczyźni mający wyczucie stylu. Połączyła nas wspólna pasja do tego, aby zmieniać polską ulicę”, napisał Maślak.

W sesji wzięli udział: jeden z najstarszych blogerów modowych – Jan Adamski, a także W dobrym stylu by Rafał Przetak, Rafał Maślak, For Gentleman – Blog – Albert Borowiecki, który jest również organizatorem akcji, Dandy Yourself, Artur Sikorski – UOMO Italy.



Warszawa przez lata nosiła miano Paryża Północy, może teraz czas, by nazywano nas Mediolanem Wschodu. Czy to oznacza, że nie zobaczymy już Rafała Maślaka bez koszulki?

Absolutnie nie! Krawat i koszula to jest część mojej garderoby i jak sytuacja tego wymaga to wybieram garnitur, fajną poszetkę i idę np. na czerwony dywan. Ale kiedy idę na siłownię zakładam dres, po domu zazwyczaj chodzę w samych majtkach i wtedy pstrykam selfie, które wrzucam na portale społecznościowe. Nic nie zniknie, zdjęcia bez koszulki dalej będę wrzucał.

Zobaczcie zdjęcia bardzo eleganckiego Rafała i powiedzcie sami czy wolicie wersje wakacyjną a może miejską Rafała?



SMAŻING ???? Już po akcji Pomoc Mierzona Kilometrami w Świnoujściu. Dziękuję wszystkim za liczne uczestnictwo i do zobaczenia 15 i 16 sierpnia w Jastarni. Już bez opaski VIP, dołączyłem do pozostałych plażowiczów, gdzie mogę do woli korzystać z uroków polskiego morza. PS. Do dwóch sympatycznych dziewczyn, które mijałem na plaży: Tak moje Drogie, to ten Maślak i nie ma nic dziwnego w tym, że chodzi po plaży, wśród ludzi ???? Jeszcze nie upadłem na głowę, abym miał się izolować od ludzi i udawać gwiazdę???? O 22:00 zachęcam do włączenia radia Zet Chilli. Będzie długa rozmowa o seksie...???? #misterpolski #ok #cool #misterpolski #hello #polishman #polishmodel #model #happy #happines #instaman #instaguy #instacool #instagood #sixpack #abs #health #muscle #onthebeach #świnoujście #sunday #summer @boysstop @men_models_world @sos.boys @fitnessmalepics @masculinos Snapchat: rafalmaslak89

