Fani "Love Island" z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubieńców po programie. Niespodziewanie Rafał, który w 9.edycji stworzył parę z Asią, ogłosił, że to "oficjalny koniec". Część osób może być zaskoczona tym wyznaniem.

Rafał z "Love Island" ogłosił, że to koniec. Już nie jest z Asią?

9.edycja "Love Island" zakończyła się już kilka tygodni temu i ostatecznie show wygrali Jarek i Zuza. Relacja zwycięzców nie przetrwała i chwilę po zakończeniu programu ogłosili rozstanie. W finale show na trzecim miejscu znaleźli się Rafał i Asia, którym widzowie nie wróżyli zbyt długiej wspólnej przyszłości. Zdaniem części z nich para miała nie dotrwać nawet powrotu do Polski. Tak się jednak nie stało i wydawać, by się mogło, że wbrew wszystkim tych dwoje jest ze sobą szczęśliwych. Niespodziewanie Rafał na swoim Instagramowym profilu oznajmił, że to "oficjalny koniec". Czyżby widzowie mieli rację?

Instagram @loveislandwyspamilosci

Asia i Rafał początkowo na "Wyspie miłości" byli w różnych duetach, ale podczas "przeparowania" postanowili dać sobie szansę. Para wyznała sobie miłość w finałowym odcinku, a po programie zakochani ogłosili, że zamieszkają razem. Teraz Rafał zaskoczył wszystkich publikując krótki filmik na InstaStories. Okazuje się, że przystojniak obejrzał odcinek "Love Island", w którym Asia zachwycała się innym uczestnikiem. Rafał oznajmił, że to "oficjalny koniec".

Koniec, koniec z nami! nara - powiedział Rafał na nagraniu.

Chociaż wyznanie i wpis Rafała brzmią niepokojąco to wszystko wskazuje na to, że uczestnik jedynie żartował. My mocno trzymamy kciuki za Asię i Rafała!

Instagram@rafal_bierowka

Rafał na Instagramie często podkreśla, że bardzo kocha Asię i dzięki niej uśmiech nie schodzi mu z twarzy. Również widzowie przyznają, że mylili się co do ich wspólnej przyszłości.

Szczerze to podczas emisji LI byłem bardzo sceptyczny co to waszej relacji gdy ta sielanka się skończy, bo odnosiłem wrażenie, że mentalnie się mocno różnicie i nie dogadacie się w normalnym życiu, ale z perspektywy czasu widzę duży potencjał, dużo miłości i szczęścia wam życzę - przyznał jeden z widzów pod zdjęciem Rafała.

Kibicowaliście Asi i Rafałowi w "Love Island"?

