Rafał Maślak staje się coraz bardziej rozpoznawalny! Już nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Model przebywa obecnie w Berlinie. W jakim celu udał się do Niemiec? Jak udało nam się ustalić, Maślak został zaproszony na otwarcie butiku Zalando Fashion House oraz imprezę niemieckiego magazynu ID. Myślicie, że to Berlin będzie jego trampoliną to międzynarodowej kariery? Zobacz też: Aleksander Maślak nie dostał się do "Top Model". Wraca do fabryki

Niestety modela wczoraj dopadło zatrucie i musiał zrezygnować z imprezy magazynu:



"Jeszcze 2 godziny temu wszystko było ok. Niestety dopadło mnie jakieś zatrucie i zamiast na ID Party wylądowałem w łóżku w hotelu i czekam na lekarstwa", napisał na swoim profilu na Facebooku.

Dziś już Rafał ma się dobrze, zamieścił selfie oraz post z informacją, że wydobrzał:

"Po nieprzespanej nocy, czuję się jakby przejechał po mnie walec. Na szczęście tabletki zadziałały i jest już dużo lepiej. Mam nadzieję, że do wieczornej premiery teledysku Lucky, jakoś postawię się na nogi i będę mógł normalnie funkcjonować"

W komentarzach od fanek modela nie brakowało słów otuchy i zachwytów nad jego urodą:



Nawet po chorobie wyglądasz świetnie - napisała jedna z fanek.

Zgadzacie się z nią? ;)

