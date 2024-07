1 z 6

Po hitowym, słynnym już sylwestrowym makijażu "Pytanie na śniadanie" zaproponowało maseczki na twarz z... humorem! W studiu pojawiła się kosmetolog, która zaprezentowała widzom koreańskie maski do twarzy z humorem - w kształcie pandy, kota czy tygrysa. Jak wyglądały modelki, które testowały ten produkt? Ocenę pozostawiamy Wam!

Maseczki do twarzy z humorem w TVP 2

Koreańskie maseczki do twarzy z humorem, jak zostały one nazwane przez ekspertkę, mają za zadanie nie tylko doskonale nawilżyć, ale i dobrze wyglądać na twarzy, bo jak wiadomo, niekiedy nie dodają one urody.

Czy maseczki zaprezentowane przez ekspertkę w "Pytaniu na śniadanie" rzeczywiście wyglądają lepiej, niż te które, można zrobić w domu lub kupić w każdej drogerii? Panie, które miały na sobie "maseczki z humorem", nie wyglądały jednak na rozbawione...

