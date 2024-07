Ogórek jako kosmetyk rozjaśnia i nawilża, pomaga też zlikwidować sińce pod oczami. Maseczka z ogórka może mieć różne warianty. Poznaj nasze przepisy na skuteczne maseczki.

Po dodaniu do ogórka innych składników, maseczka nabiera właściwości, dzięki którym można stosować ją przy cerze tłustej i trądzikowej, normalnej oraz suchej i dojrzałej.

Właściwości kosmetyczne ogórka

Owoc ogórka zawiera niezbyt dużo witamin i składników odżywczych, mimo to stosowany jest często jako naturalny kosmetyk, ponieważ ma właściwości rozjaśniające i zmiękczające. Stosuje się go m.in. do rozjaśniania przebarwień skórnych, np. nierównej opalenizny, blizn potrądzikowych, plam wątrobowych. Maseczka z ogórka jest też sposobem na szybkie odświeżenie cery i nawilżenie jej. Ogórek stosowany na twarz likwiduje obrzęki, zmniejsza cienie pod oczami, które są efektem zmęczenia lub niewyspania. Plastry ogórka można też kłaść na oczy (powieki).

Maseczka z ogórka i olejku rycynowego na rozjaśnianie przebarwień skórnych

Żeby zmniejszyć widoczność przebarwień skórnych, warto wykorzystać rozjaśniające właściwości ogórka i olejku rycynowego. Połowę średniej wielkości ogórka gruntowego lub ok. 3-centymetrowy kawałek ogórka szklarniowego należy sparzyć wrzątkiem i zetrzeć na tarce razem ze skórką. Do papki dodać łyżeczkę olejku rycynowego i dokładnie wymieszać. Maseczkę należy nałożyć na przemytą twarz, grubszą warstwę można położyć w miejscach, w których znajdują się przebarwienia. Po 15 minutach należy opłukać twarz chłodną wodą.

Zobacz także

Maseczka z ogórka, cytryny i jogurtu dla skóry normalnej z przebarwieniami

Ogórek i cytryna mają właściwości rozjaśniające i tonizujące. Jogurt dodatkowo odświeży i odżywi cerę normalną. Ogórka startego na tarce lub pokrojonego w plastry należy zmieszać z łyżką soku z cytryny i dwiema łyżkami jogurtu naturalnego. Taką maseczkę należy położyć na twarzy tak, żeby plasterki ogórka pokryły ją jak najdokładniej. Po 15-20 minutach maseczkę należy zdjąć z twarzy, a skórę przemyć chłodną wodą.

Maseczka z ogórka i oliwy dla skóry suchej i dojrzałej

Żeby przyrządzić maseczkę do cery suchej i wrażliwej, warto zmieszać startego na tarce ogórka z olejem nieschnącym. Do takich olejów należą m.in.: olej z awokado, olej z pestek dyni, oliwa z oliwek, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej migdałowy. Najlepiej jest wybierać oleje tłoczone na zimno, nierafinowane. Na połowę średniej wielkości ogórka szklarniowego wystarczy łyżka takiego oleju. Po wymieszaniu należy nałożyć maseczkę na twarz i po 15-20 minutach spłukać chłodną wodą. Zamiast oleju można też zmieszać ogórek z połówką dojrzałego, rozgniecionego awokado.

Maseczka z ogórka i płatków owsianych dla cery tłustej i trądzikowej

Ogórek oczyści i odświeży cerę tłustą, zmniejszy widoczność zmian trądzikowych i blizn, które po nim zostały. Po zmieszaniu go z płatkami owsianymi sprawi, że cera po zmyciu maseczki pozostanie matowa. Jogurt naturalny wzmocni prawidłową florę bakteryjną skóry, chroniącą przed niekorzystnym wpływem szkodliwych bakterii i grzybów. Żeby przygotować taką maseczkę, należy zetrzeć 1/2 ogórka gruntowego na tarce, dodać łyżkę płatków owsianych i łyżkę jogurtu naturalnego (najlepiej wybrać taki, który w składzie nie ma mleka w proszku). Po wymieszaniu maseczkę nakłada się na twarz na ok. 15 minut. Po tym czasie należy zdjąć ją z twarzy przy pomocy chusteczki higienicznej i przemyć skórę chłodną wodą.