Prezent na bierzmowanie dla dziewczyny powinien być symboliczny i sprawić radość nastolatce. Przy jego wyborze warto kierować się zainteresowaniami dziewczyny.

Prezent na bierzmowanie – co wybrać dla dziewczyny?

Prezent na bierzmowanie dla dziewczyny powinien być skromny. Bierzmowanie zazwyczaj obchodzi się w II lub III klasie gimnazjum i jest to uroczystość, która na długo pozostanie w pamięci. Dlatego warto upamiętnić ten dzień drobnym podarunkiem. Jednym z pomysłów jest obdarowanie nastolatki kopertą z pieniędzmi. Szczególnie dotyczy to rodziców, rodziców chrzestnych bądź świadków. Nastolatka otrzymane pieniądze przeznaczy na określony cel i na pewno będzie zadowolona.

Drugim pomysłem na prezent na bierzmowanie dla dziewczyny są kolczyki, wisiorek bądź bransoletka. Biżuteria pozostanie pamiątką na całe życie, dlatego też rodzice chrzestni, czy świadek mogą zastanowić się nad takim upominkiem. Innym pomysłem na podarunek jest Biblia, czy Pismo Święte, które idealnie pasują do uroczystości. Przy wyborze podarunku warto też pomyśleć nad zainteresowaniami dziewczyny i kupić np. serię książek. Jeśli interesuje się zwierzętami można kupić jej album z psami, czy kotami, bądź encyklopedię zwierząt. Niektórzy uważają, że bierzmowanie jest uroczystością, która skłania do przemyśleń i refleksji, a nie do obdarowywania prezentami. Dlatego też podarunek nie jest konieczny. Wszystko zależy od woli zaproszonych gości.

