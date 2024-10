Media obiegła głośna informacja o zatrzymaniu znanego Youtubera Buddy. Mężczyzna wraz z kilkoma innymi osobami zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Dziewczyna Buddy, która w sieci znana jest jako "Grażynka" raczej sporadycznie dodaje fotografie ze swoim ukochanym. Pierwszy raz głośno o niej zrobiło się kiedy skomentowała wrzucenie przez swojego chłopaka 100 tys. zł. do puszki WOŚP. Na social mediach dodała wtedy zdjęcie Buddy w przebraniu dziadka i napisała:

Ostatnia loteria, którą zorganizował youtuber, miała miejsce 13 października. Oprócz luksusowych aut do wygrania był dom w Zakopanem z garażem, w którym znajduje się Porsche GT3 RS oraz comiesięczna pensja w kwocie 10 tys. zł wypłacana przez pięć lat. Po loterii przeprowadzonej z ukochaną Budda poinformował o zakończeniu działalności w internecie. Wczoraj natomiast na InstaStories "Grażynki" pojawiła się seria zdjęć, a wśród nich fotografia ze swoim chłopakiem. Aleksandra również poinformowała o zmianach w życiu związanych z końcem działalności swojego chłopaka. Zdjęcie wykonane w lustrze dziewczyna podpisała:

Teraz po zatrzymaniu youtubera przez CBŚP słowa te mogą nabrać innego znaczenia.

Oprócz tego, że dziewczyna Buddy znana jest w sieci jako "Grażynka" wiadome jest to, że tak naprawdę ma na imię Aleksandra. Budda podczas jednego z wywiadów wyjawił, że Aleksandra wspiera go i zawsze może na nią liczyć.

Wiesz, my mieszkaliśmy na 6 m2 w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój, mnie do niego zaprosiła tak jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za 2 500 złotych miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko się musieliśmy, wiesz, przecisnąć

- opowiadał youtuber.