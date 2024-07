Oryginalny prezent podarowany solenizantowi lub solenizantce na 40. urodziny, może sprawić, że zapamięta ten dzień na zawsze i będzie go miło wspominać jeszcze po wielu latach. Takim prezentem może być na przykład książka o solenizancie. Do przygotowania takiego prezentu musisz przystąpić przynajmniej na 3-4 miesiące przed urodzinami.

Reklama

Książka o solenizancie – od czego zacząć

Zacznij od wyboru konwencji, w jakiej będzie utrzymana książka. Czy ma to być na przykład reportaż o życiu danej osoby lub o pewnym wycinku jej życia (np. jednym dniu), zilustrowany zdjęciami. Może wolisz przeprowadzić wywiady z ludźmi, którzy są ważni dla solenizanta. Możesz też zilustrować ulubione powiedzonka i „złote myśli” solenizanta albo poprosić kogoś, żeby je zilustrował. Wymyśl też tytuł książki.

Książka o solenizancie – zaplanowanie treści i formy

Spróbuj podzielić planowany materiał na odrębne części, rozdziały albo rozplanuj treść według tego, co ma się znaleźć na poszczególnych stronach. To pomoże ci w zgromadzeniu materiału i późniejszym opracowaniu go. Następnie zastanów się, jaka forma książki będzie odpowiednia. Czy chcesz książkę wydrukować w wydawnictwie w większej liczbie egzemplarzy, czy też zamierzasz wykonać ją samodzielnie. Jeśli chcesz wydrukować książkę, przed przystąpieniem do pracy, ustal z wydawnictwem kwestie techniczne, m.in. to, jak przygotować ją do druku i jaki format ma mieć plik z okładką. Jeżeli natomiast chcesz książkę wykonać ręcznie, pomyśl, jaki będzie dla niej najlepszy format i jakie dekoracje zastosujesz.

Samodzielnie wykonana książka jako prezent

Do wykonania okładki książki możesz wykorzystać różnego rodzaju materiały dostępne w sklepach z artykułami do rękodzieła. Książką może stać się zwykły czysty zeszyt, którego okładkę podkleisz tekturą i okleisz dekoracyjną tkaniną. Ciekawie wyglądają zeszyty o nietypowych formatach. Strony tego zeszytu zapełnij treścią i ilustracjami. Pod okładkę możesz wkleić tasiemkę, która będzie pełniła funkcję zakładki.