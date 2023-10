Pobrali się 15 lat temu, choć ich uczucie trwa ponad 40. Gdy się poznali, oboje mieli rodziny i dzieci, ale nie potrafili żyć bez siebie. Kiedy już wydawało się, że po latach sztormów wypłynęli na spokojne wody, ich wspólny rejs przez życie zakłóciła choroba. Krzysztof Baranowski (82) w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" z kwietnia 2022 roku poinformował jak dziś czuje się Bogumiła Wander (77), ikona telewizji lat 80., która od ponad dwóch lat przebywa w specjalistycznym ośrodku pod opieką lekarzy. Gwiazda choruje bowiem na Alzheimera. - Z formą fizyczną jest dobrze do pewnego stopnia, bo żona raczej jeździ na wózku inwalidzkim, a nie chodzi. Personel domu opieki, w którym przebywa, zapewnia, że wszystko jest w porządku. Z wyjątkiem tej formy psychicznej. [...] Rozmawiamy, ale trudno jest się z nią porozumieć. Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje, i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry - powiedział kapitan Krzysztof Baranowski. Mąż Bogumiły Wander przyznał również, że w dalszym ciągu chce być oczywiście blisko żony, choć wie, że ona go już nie poznaje. - To jest tragedia, trzeba się z nią jakoś zmierzyć. Czuję potrzebę przebywania z żoną, choć to niczemu nie służy. To w niczym nie pomaga, bo ona mnie nie poznaje. Jak trudna musi być to sytuacja można sobie tylko wyobrażać. Bo tych dwoje nie potrafiło żyć bez siebie i dla wspólnego życia wiele poświęcili. On miał żonę i dwójkę dzieci, ona razem z mężem wychowywała syna... Poznajcie historię ich miłości. Zobacz także: Taka miłość się nie zdarza! Historia miłości Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej Historia miłości Bogumiły Wander i Krzysztofa Baranowskiego Choć już na pierwszym spotkaniu oboje...