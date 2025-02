Jakub i Paulina Rzeźniczakowie musieli wiele przejść, by móc być razem. Dzisiaj są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale i rodzicami Antosi, która właśnie skończyła roczek. Dumni rodzice zadbali o to, by urodziny ich pociechy były naprawdę wyjątkowe. Filmik z tego dnia robi furorę w sieci!

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie świętują 1. urodziny Antosi

Dokładnie rok temu na świat przyszła córeczka Jakuba i Pauliny Rzeźniczak, której dali na imię Antonina. Od tego czasu para cieszy się każdą chwilą u boku swojej pociechy i chętnie chwalą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Oczywiście w dniu 1. urodzin Antosi nie mogło być inaczej. Para przygotowała wyjątkowe przyjęcie urodzinowe dla swojej córki, które przypominało bardziej uroczystość weselną niż urodzinową. Wydarzenie odbyło się w królewskim dworki pod Poznaniem, a sala była przepełniona pięknymi kwiatami. Nie zabrakło również srebrnego dywanu i mnóstwo różowo-niebieskich dekoracji. Trzeba przyznać, że zadbano o każdy szczegół!

Kochana córeczko, dziś są twoje pierwsze urodziny, dokładnie rok temu zmieniłaś nasz świat na zawsze. Chcemy, żeby dzień urodzin był zawsze dla ciebie niespodzianką – mówi na filmiku piłkarz.

Twoje narodziny to był najpiękniejszy moment w naszym życiu. Każdego dnia przynosisz nam wiele radości, jesteś dla nas lekiem na wszystko. Bardzo dużo się uśmiechasz, od małego zarażasz wszystkich tym pięknym widokiem – kontynuowała Paulina.

Internauci zachwyceni urodzinami córki Rzeźniczaków

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy byli zachwyceni uroczystością urodzinową Antosi. Wiele osób złożyło również życzenia urodzinowe solenizantce.

Po prostu przepięknie. Brak mi słów ze wzruszenia...

O Cię Panie. Poszliście na grubo...widać, że jest dla Was całym światem ta istotka

Sama bym płakała jak bym zobaczyła coś tak pięknego. Mega ! Wszystkiego Najlepszego dla Antosi – piszą internauci.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie: Historia miłości

Historia miłości Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków rozpoczęła się w maju 2021 roku w Rzeszowie, gdzie poznali się podczas kolacji u wspólnego znajomego. Paulina, pracująca wtedy w dziale marketingu Stali Rzeszów, od razu nawiązała głęboką więź z Jakubem, który przechodził trudny okres w swoim życiu. W sierpniu tego samego roku oficjalnie potwierdzili swój związek, a w grudniu, podczas romantycznego lotu helikopterem nad Nowym Jorkiem, Jakub oświadczył się Paulinie. Ich ślub odbył się w listopadzie na plaży w Key Biscayne na Florydzie, w kameralnej atmosferze, a przygotowania trwały zaledwie miesiąc.

We wrześniu 2023 roku para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a w lutym ubiegłego roku na świat przyszła ich córka, Antonina. Od tego czasu Jakub i Paulina chętnie dzielą się w mediach społecznościowych radością z życia rodzinnego, podkreślając swoje szczęście i miłość. W wywiadach przyznają, że od początku połączyła ich silna więź emocjonalna i intelektualna, a szczerość i wzajemne wsparcie stały się fundamentem ich relacji. Obecnie wspólnie wychowują córkę i celebrują każdą chwilę, dzieląc się swoimi doświadczeniami z fanami.

