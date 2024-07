Dominika Kulczyk i Natalia Kukulska wzięły udział w charytatywnej imprezie wspierającej Fundację "SOS Wioski Dziecięce". Co ciekawe, obie panie wybrały na tę szczytną okazję… bardzo podobne kreacje. A były to ciemnogranatowe, połyskliwe sukienki! Dominika Kulczyk wybrała suknię za kolano z dopasowaną górą z ozdobnym małym kołnierzykiem i oversizowym dołem. Natalia Kukulska postawiła zaś na oryginalny projekt Gosi Baczyńskiej. Była to tunika z fantazyjnymi rękawami i plisami. W centralnym miejscu zdobiło ją sporych rozmiarów serce. Trzeba przyznać, że to idealny motyw na imprezę charytatywną! Jesteśmy ciekawi, która z ciemnogranatowych kreacji podobała wam się bardziej? Dominiki Kulczyk czy Natalii Kukulskiej? ZAGŁOSUJCIE!

Dominika Kulczyk na charytatywnej imprezie wspierającej Fundację "SOS Wioski Dziecięce".

Błękitny akcent w stylizacji Dominik Kulczyk... mała transparentna torebka:)

Natalia Kukulska na charytatywnej imprezie wspierającej Fundację "SOS Wioski Dziecięce".

Natalia Kukulska wybrała sukienkę z motywem serca z kolekcji Gosi Baczyńskiej.

