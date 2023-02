Natalia Kukulska z 18-letnią córką na studniówce! Anna wybrała zjawiskową kreację [ZDJĘCIA]

Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. Także wśród dzieci znanych i lubianych. Zdjęciami z balu przedmaturalnego swojej córki pochwaliła się Natalia Kukulska. 18-letnia Anna Dąbrówka zachwyciła na imprezie czarną kreacją. Jej studniówka należała jednak do tych bardziej nietypowych:

Zobaczcie zdjęcia.

W 2023 roku swoją studniówkę świętowało sporo młodych gwiazd polskiego show-biznesu - m.in. Anika Dąbrowska, zwyciężczyni "The Voice Kids" czy uczestnicy "MasterChef Junior" - Natalia Paździor i Kuba Tomaszczyk. Do tego grona dołączyła właśnie Anna Dąbrówka, 18-letnia córka Natalii Kukulskiej. Artystka na swoim Instagramie pokazała kilka zdjęć z balu przedmaturalnego i opisała swoje wrażenia. Studniówka Anny miała bowiem niezwykły, wzruszający charakter - muzycznego przedstawienia. Gwiazda nie mogła ukryć swojego wzruszenia:

Studniówka… na mojej, ekstrawagancją były srebrne glany, które założyłam do czarnej mini. Na studniówce mojej córki Ani, w kontraście do ogólnych trendów. Zamiast drogiego lokalu, wykwintnego menu i Dj’a - przedstawienie - piękne wartościowe piosenki, wybitnych autorów wykonane grupowo, z inscenizacją uczniów maturalnych klas / mogą być inspiracją do matury z polskiego. Zostaną w głowie i w sercu na zawsze. Tak jak polonez zatańczony do dźwięków szkolnego pianina okraszony skrzypiącym parkietem. Niepowtarzalne chwile. Wzruszenie i wdzięczność. Coś się kończy a coś zaczyna… Nie tylko matura jest egzaminem dojrzałości. 💚 Anulku - piękne to było! - napisała Kukulska.