Po depilacji woskiem od razu biegniesz do solarium, ponieważ chcesz mieć nie tylko gładkie, ale też pięknie opalone ciało? Zaczekaj, trochę cierpliwości pozwoli ci uniknąć podrażnień skóry.

Depilacja woskiem jest jedną z trwalszych i łatwo dostępnych metod, jednak bez względu na ostrożność przy jej wykonywaniu, powoduje drobne uszkodzenia skóry. Bez względu na to, czy jest ona przeprowadzana w domu czy salonie kosmetycznym prowadzi do powstawania na skórze mikrokanalików, którymi do naszego organizmu mogą przedostać się chorobotwórcze drobnoustroje. W ciągu 1-2 dni po depilacji nie narażaj się na infekcje, nie korzystaj z basenu, solarium, nie opalaj się też metodą tradycyjną, unikaj miejsc w których istnieje duże ryzyko zakażenia. W ciągu około 2 dni (zależy to od stopnia wrażliwości skóry) wszystko powinno wrócić do normy, więc pozwólmy w higienicznych warunkach zagoić się podrażnieniom.

Dlatego nie wystawiajmy swojej skóry na próbę – ryzykując nieestetyczne przebarwienia. Efekt depilacji woskiem trwa kilka tygodni, zdążymy się pięknie opalić.