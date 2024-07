1 z 6

Paweł Deląg na spacerze ze swoim niepełnosprawnym jamnikiem to miły widok, tym razem jednak przykuwają wzrok również jego buty. Okazuje się, że Paweł Deląg lubi nosić australijskie buty z naturalnej owczej skóry, bardzo lubiane przez inne gwiazdy. Choć na ogół są to jednak panie...

Wyglądający tak samo model ma w swojej szafie Kasia Tusk! Od lat podobne wizualnie buty również z australijskich owiec nosi też Anna Mucha!

Buty EMU i UGG (bo takie noszą gwiazdy) nie są też najtańsze. W zależności od modelu zapłacimy od 350 do 800, a nawet więcej zł za parę. No cóż, czasem wygoda i ciepło są ważniejsze od bycia seksi. Paweł Deląg już to wie :)

Zobaczcie naszą galerię i porównajcie kto wygląda lepiej w australijskich butach.

Zobacz też: Paweł Deląg o swoim sparaliżowanym jamniku: "Radzono mi, żeby go uśpić". Ale aktor ma wielkie serce...