Paweł Deląg z synami w "Dzień Dobry TVN"! Tak wyglądają Mikołaj i Paweł Junior [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Paweł Deląg poinformował w mediach społecznościowych, że odchodzi z serialu " M jak miłość ". Ta wiadomość poruszyła nie tylko fanów hitu TVP2, ale również niektórych aktorów. Zaskoczona tym faktem wydawała się Barbara Kurdej-Szatan , która przesłała serialowemu partnerowi życzenia na przyszłość. Co dalej z karierą Pawła Deląga? Okazuje się, że aktor zdecydował się na wielki powrót do hitowego serialu Polsatu i opublikował zdjęcie z Joanną Liszowską ! Paweł Deląg odchodzi z "M jak miłość"! Paweł Deląg od kilku lat wcielał się w postać Michała Ostrowskiego w "M jak miłość", który walczył o serce Joasi Chodakowskiej - w tej roli występuje Barbara Kurdej-Szatan. Tajemniczy pisarz sporo namieszał w życiu Asi i niemal nie doprowadził do rozstania Izy i Marcina , a teraz okazuje się, że Michał Ostrowski zniknie z serialu! Paweł Deląg pożegnał się na Instagramie z ekipą u widzami: It’s time to say goodbye... dziękuje całej ekipie za wspólny czas , moim cudownym partnerom @kurdejszatan @adriana.kalska.official @mroznerski @uniatowski , Felkowi ;) i wielu innym za Wasz uśmiech,poczucie humoru , obecność . Dziękuje produkcji za cierpliwość i życzę jeszcze wielu lat ... @mjm - napisał Paweł Deląg na Instagramie. Wpis aktora skomentowała Barbara Kurdej-Szatan, która nie ukrywa zaskoczenia, że więcej nie zobaczy się z Pawłem Delągiem na planie "M jak miłość": To już się nie widzimy?😳dziękuję Pawełku!❤️ samych dobroci w dalszej zawodowej drodze i do zobaczenia na szlaku😉 Zobacz także: Jakub Strzelecki z "M jak miłość" rzucił aktorstwo i został księdzem! Okazuje się, że z odejściem Pawła Deląga z "M jak miłość" nie mogą...