Tym, co najlepiej określa paryski styl, jest klasyka i minimalizm. Dotyczy to zarówno fasonów ubrań, jak i ich kolorystyki. Francuzki wybierają ubrania z naturalnych materiałów dobrej jakości. W ich szafach znajduje się dużo ubrań, które w zależności od zestawienia i dodatków mogą pełnić rolę stroju codziennego lub wieczorowego.

Paryski styl to przede wszystkim klasyka

Paryski styl lubi klasycznie skrojone, kobiece stroje. Przykładem mogą być sukienki o prostym kroju: jednolite lub w pepitkę, z paskiem w talii, o długości do połowy łydki lub kończące się nad kolanem. Jeśli spodnie, to ciemne, jednolite, proste lub przylegające do nóg jeansy, cygaretki albo spodnie o długości 3/4.

Wśród kolorów dominują stonowane barwy i ich zestawienia: granat, biel, krem, beż, pastele, czerń, zgaszona czerwień.

Również buty powinny mieć klasyczny fason. Obuwie w paryskim stylu to czarne i czerwone szpilki, buty na słupku wykonane z naturalnej skóry, baleriny lub tenisówki w jednolitym kolorze. Do codziennych stylizacji pasują także buty o męskim fasonie: sztyblety i jazzówki.

Dodatki w stylu paryskim

Do stylizacji w stylu parisienne chic nie trzeba wielu dodatków. Wystarczy srebrny naszyjnik lub zegarek, kolczyki z perłami lub srebrna bransoleta. Na głowę można założyć kapelusz z szerokim rondem, szyję i ramiona otulić miękkim, długim szalem. Torby i torebki powinny być proste, bez zbędnych ozdób, wykonane z naturalnych materiałów. Latem obowiązkowym dodatkiem są duże okulary przeciwsłoneczne.

Przykładowe stylizacje w paryskim stylu

Przykładowe zestawienia ubrań w stylu paryskim to: