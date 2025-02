Papież Franciszek został przyjęty do rzymskiej Polikliniki Gemelli 14 lutego 2025 roku z powodu problemów z oddychaniem. Początkowo zdiagnozowano u niego ostre zapalenie oskrzeli, które następnie przekształciło się w obustronne zapalenie płuc. Dodatkowo, u papieża stwierdzono łagodną niewydolność nerek oraz anemię, co wymagało transfuzji krwi.

Reklama

Stan zdrowia Papieża Franciszka

Papież Franciszek pozostaje pod opieką lekarzy w rzymskiej Klinice Gemelli, gdzie przechodzi leczenie obustronnego zapalenia płuc. Po ostatnich niepokojących doniesieniach dotyczących jego zdrowia Watykan potwierdził, że stan Ojca Świętego jest stabilny, choć nadal wymaga intensywnej opieki medycznej.

Według informacji przekazanych przez źródła watykańskie papież przespał noc spokojnie, a lekarze monitorują jego stan na bieżąco. Choć sytuacja jest poważna, obecne rokowania są ostrożnie optymistyczne.

Szczegóły hospitalizacji w Klinice Gemelli

Papież Franciszek został przewieziony do Kliniki Gemelli, jednej z najlepszych placówek medycznych we Włoszech, w związku z problemami oddechowymi. Szpital ten od lat służy jako główne centrum opieki medycznej dla papieży – to tutaj leczył się również Jan Paweł II.

Zespół lekarzy nadzorujących stan zdrowia Ojca Świętego wdrożył odpowiednie procedury leczenia, dostosowując terapię do wieku pacjenta oraz charakteru infekcji. Choć papież Franciszek wykazuje oznaki poprawy, jego organizm wciąż walczy z infekcją.

Reakcje wiernych i modlitwy za papieża

Informacja o hospitalizacji papieża Franciszka poruszyła miliony wiernych na całym świecie. W wielu miejscach organizowane są modlitwy w intencji jego powrotu do zdrowia. Wierni gromadzą się także na Placu Świętego Piotra, gdzie modlą się za swojego duchowego przywódcę.

Watykan wydał oficjalne oświadczenie, w którym dziękuje wszystkim za wyrazy wsparcia i prosi o dalsze modlitwy. Słowa otuchy płyną zarówno od przywódców religijnych, jak i politycznych z całego świata.

Papież Franciszek pozostaje pod stałą opieką lekarzy, a kolejne dni będą kluczowe dla jego powrotu do zdrowia. Świat z uwagą śledzi rozwój sytuacji, licząc na pozytywne informacje z Kliniki Gemelli.

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek podpisał dokument w szpitalu. Postanowione