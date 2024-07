Pewnie nie raz stanęliście przed dylematem, jak ubrać się na jakąś uroczystość. Ze względu na to, że maj mamy w pełni, a to oznacza, że jest również mnóstwo komunii, na pewno część z Was będzie gościem na takim wydarzeniu. Szukając stylizacyjnych inspiracji na ten dzień, warto zobaczyć, jak nasze wspaniałe gwiazdy ubierają się na takie okazje.

Oczywiście na takim wydarzeniu jak komunia przeważają eleganckie stylizacje, na które zdecydowały się między innymi Roksana Węgiel czy Julia Wieniawa. Nie brakuje jednak również stylizacji "na luzie" - jakiś czas temu szerokim echem odbiła się kreacja Magdy Narożnej. Inni z kolei nie mają nic przeciwko nieco odważniejszym lookom, jak na przykład Monika Chwajoł z "Królowych życia".

Koniecznie zobaczcie nasze zestawienie w wideo powyżej, aby dowiedzieć się, jak prezentowały się nasze gwiazdy na komuniach! Zobaczcie i oceńcie sami, kto wypadł najlepiej!