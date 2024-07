Żakiety są najchętniej kupowane przez kobiety, od których charakter pracy wymaga eleganckiego i nienagannego wyglądu. Dla nich szczególnie polecane są fasony typu chanel, przedłużona marynarka na jeden guzik, dopasowany model w pasie oraz żakiet z baskinką. Dla kobiet, które lubią marynarki, ale niekoniecznie poszukują wyszukanej elegancji, odpowiedni będzie krój oversize – idealny na wyjście ze znajomymi.

Żakiet jako element ubioru wszedł do kanonu mody w XX wieku dzięki jednej z najsłynniejszych projektantek na świecie – Coco Chanel. Stała się ona prekursorką mody eleganckiej, ale mniej rygorystycznej – zamieniła obcisłe, krępujące sukienki na marynarki i spodnie. Dzięki niej rozpoczęła się era żakietów – nieodzownego elementu stroju wizytowego, ale i casualowego – która trwa do dziś.

Modne żakiety: w poszukiwaniu odpowiedniego fasonu

Dziś na rynku mamy dostępnych kilkanaście modeli żakietu. Aby zdecydować się na właściwy fason, musimy wcześniej przemyśleć jego przeznaczenie – czy wykorzystamy go w stylizacji do pracy czy na spotkanie ze znajomymi. Dostępne żakiety to m.in:

chanelka – prosty, elegancki żakiet pozbawiony kołnierza i kieszonek . Model ten najczęściej jest krótki – kończy się nad biodrem. Jest to nieśmiertelny fason żakietu – bardzo modny od pierwszej połowy XX wieku do dziś;

– . Model ten najczęściej jest krótki – kończy się nad biodrem. Jest to nieśmiertelny fason żakietu – bardzo modny od pierwszej połowy XX wieku do dziś; przedłużona marynarka na jeden guzik – jeden z najnowszych fasonów żakietu, który nadaje się na większość okazji – tych wizytowych, jak i mniej oficjalnych. Model sięga aż za biodro, krój takiego żakietu jest prosty i najczęściej ma wszyte po bokach głębokie kieszenie ;

– jeden z najnowszych fasonów żakietu, który nadaje się na większość okazji – tych wizytowych, jak i mniej oficjalnych. ; oversize – to model przeznaczony do casualowych stylizacji, w których można wybrać się do kina lub na spotkanie ze znajomymi z długością sięgają aż do połowy uda albo nawet przed kolano - czasami przypomina płaszczyk;

– to model przeznaczony do casualowych stylizacji, w których można wybrać się do kina lub na spotkanie ze znajomymi z - czasami przypomina płaszczyk; żakiet z baskinką – niezwykle elegancko prezentuje się ten model z połączeniu z ołówkową, dopasowaną spódnicą. Jest to fason bardzo przylegający do ciała , wcięty w pasie, od którego wszyty jest pofalowany materiał, czyli właśnie baskinka. Taka falbana sięga bioder, co podkreśla kobiece kształty;

– niezwykle elegancko prezentuje się ten model z połączeniu z ołówkową, dopasowaną spódnicą. Jest to fason , wcięty w pasie, od którego wszyty jest pofalowany materiał, czyli właśnie baskinka. Taka falbana sięga bioder, co podkreśla kobiece kształty; żakiet asymetryczny – jest to fason dla odważnych kobiet, które cenią innowacyjność w modzie. Asymetryczny krój takiego ubioru polega na tym, że przód modelu jest o wiele krótszy od tyłu. Dodatkowo cały żakiet jest bardzo podobny do fraka – męskiej, eleganckiej marynarki.

Jest jeszcze jeden fason żakietu, który zawsze będzie modny – a mianowicie klasyczny. Jest krojem bardzo podobny do chanelki, choć może posiadać kieszenie (lub wszyte po bokach suwaki) oraz wbudowany kołnierz i klapy.