Olejowanie twarzy, inaczej OCM – Oil Cleansing Method, to popularny sposób na wykonanie demakijażu. Oleje oczyszczają skórę z makijażu, dodatkowo ją nawilżając. Przy zakupie oleju i wykonaniu mieszanki należy wziąć pod uwagę typ cery.

Reklama

Metoda OCM może być stosowana zamiast oczyszczania skóry żelem lub płynem micelarnym. Oleje nie tylko oczyszczą skórę, ale dodatkowo ją nawilżą i chronią naturalny płaszcz hydrolipidowy.

Olejowanie twarzy – najważniejsze informacje

Olejowanie twarzy (OCM, czyli Oil Cleansing Method) to sposób na oczyszczenie skóry za pomocą mieszanki olejów. Mogą być stosowane do demakijażu oraz odżywienia naskórka. OCM najlepiej stosować wieczorem. W innym przypadku twarz może się błyszczeć. Olejowanie nawilża skórę i odbudowuje jej naturalną warstwę lipidową. Wygładza i ujędrnia naskórek, i dodatkowo go zmiękcza. Ważne, aby dobrać rodzaj oleju odpowiedni do typu cery. Kosmetyk nie powinien zawierać konserwantu w postaci witaminy E. Może ona powodować powstawanie zaskórników.

Jak olejować twarz?

Olejowanie twarzy należy przeprowadzić w poniższy sposób:

Zobacz także

nałóż mieszankę olejów na nieoczyszczoną skórę twarzy;

wykonuj koliste ruchy, masując ze szczególną dokładnością miejsca, w których są widoczne zmiany skórne lub podrażnienia;

namocz ręcznik w ciepłej wodzie i przyciśnij go do twarzy – to sprawi, że pory się otworzą;

– to sprawi, że pory się otworzą; opłucz twarz ciepłą wodą;

powtórz ten sam schemat jeszcze 2 lub 3 razy;

zetrzyj z twarzy olej, który pozostał na skórze;

opłucz ręcznik w zimnej wodzie i przetrzyj nim naskórek – w ten sposób zamkniesz pory.

Oleje do OCM do skóry suchej i dojrzałej

Na skórę suchą oraz dojrzałą najlepiej zadziała mieszanka wykonanej z 10% oleju rycynowego i 90% oleju bazowego.

Bazę mogą stanowić następujące oleje:

migdałowy,

z pestek winogron,

z kiełków pszenicy,

różany,

z awokado ,

, arganowy,

z ogórecznika,

kokosowy.

Mocno przesuszona skóra będzie wyglądać lepiej po dodaniu do oleju kwasu hialuronowego, np. w ampułkach. Olej można wymieszać też z sokiem lub żelem z aloesu. Dzięki temu nawilżenie będzie pełniejsze.

Olejowanie skóry tłustej (trądzikowej)

Skóra tłusta potrzebuje 30% oleju rycynowego i 70% oleju bazowego. Najlepszą bazą będą oleje tamanu, z drzewa herbacianego lub z krokosza barwierskiego.

Reklama

Olejowanie skóry normalnej i mieszanej

Do olejowania skóry normalnej i mieszanej należy wykorzystać 20% oleju rycynowego i 80% oleju bazowego. 80% mieszanki może stanowić olej ze słodkich migdałów, z awokado lub z pestek granatu.