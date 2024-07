Olejek migdałowy regularnie stosowany na włosy odżywia je, nadaje im blask i regeneruje. Kosmetyk można też stosować na paznokcie i ciało, a także jako preparat do demakijażu twarzy.

Olej migdałowy – właściwości i składniki odżywcze

Olejek migdałowy ma właściwości nawilżające, dlatego też wykorzystywany jest do pielęgnacji skóry, włosów czy paznokci. Preparat jest bezzapachowy, ma jasnożółtą barwę i słodki smak. Zawiera wiele substancji odżywczych, m.in. proteiny, sole mineralne, witaminy A, E, D i z grupy B. Dzięki temu nawilża i regeneruje włosy. Olejek migdałowy dostaniesz w każdej aptece. Cena za 100 ml buteleczkę wynosi 10-12 zł.

Do jakich włosów stosować olejek migdałowy?

Olejek ze słodkich migdałów dobrze sprawdza się na włosach wysokoporowatych (puszące się, elektryzujące się włosy, często kręcone) i średnioporowatych. Olejek sprawia, że włosy są nawilżone, nie plączą się, nie puszą się i wyglądają na zdrowsze.

Jak stosować na włosy olej ze słodkich migdałów?

Olej ze słodkich migdałów należy rozprowadzać po całych włosach, najlepiej od nasady po same końce. Jeśli włosy nie są mocno zniszczone, wystarczy, że nałożysz go na same końcówki. Po około godzinie zmyj go wybranym szamponem i spłucz ciepłą wodą. Po wysuszeniu zauważysz, że włosy są miękkie, gładkie i lśniące. Ponadto regularne stosowanie kosmetyku zwalczy łupież. Na suche włosy należy używać go 2-3 razy w tygodniu, w przypadku mniej zniszczonych włosów wystarczy raz w tygodniu. Olejek możesz bezpośrednio aplikować na włosy lub dodać go do odżywki lub ulubionej maski.

Ochrona włosów przed szkodliwym działaniem słońca i chloru

Oprócz nawilżenia, olej migdałowy chroni włosy przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych, dlatego też latem, przed wyjściem na słońce zabezpiecz końcówki włosów wsmarowując w nie preparat. Tak samo postępuj przed pójściem na basen, gdyż kosmetyk chroni przed działaniem chloru.

Olej migdałowy nie tylko na włosy

Olejek migdałowy służy także jako kosmetyk do demakijażu twarzy. Wystarczy, że wacik kosmetyczny zamoczysz w olejku, położysz na 2-3 minuty na powiece i zaczniesz delikatnie zmywać makijaż. Bez większych problemów usunie wodoodporny tusz do rzęs. Oprócz tego można stosować go na paznokcie. Kroplę oleju wetrzyj w płytkę paznokcia i otaczający ją naskórek. Regularnie stosowany sprawi, że paznokcie będą mocniejsze i nie będą rozdwajać się. Kobiety w ciąży chętnie sięgają po kosmetyk, ponieważ chroni on przed powstawaniem rozstępów. Dzięki niemu skóra staje się nawilżona i jędrna. Wykorzystuje się go również do pielęgnacji skóry niemowląt, gdyż łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, najczęściej pojawiające się pod pampersem.