Olej arganowy zwany jest też płynnym złotem Maroka. Jego pozytywny wpływ na włosy poznano już w starożytności. Olejek zawiera w sobie więcej witaminy E niż oliwa z oliwek. Ma właściwości przeciwzapalne i regenerujące.

Reklama

Otrzymywanie oleju arganowego

Olejek arganowy otrzymywany jest z owoców drzewa arganii żelaznej pochodzącej z południowo-zachodniej części Maroka. Jest to substancja bogata w witaminę E oraz kwasy tłuszczowe. Dzięki swoim właściwościom jest jednym z najpopularniejszych olejków na świecie. Do celów kosmetycznych stosowany jest wyłącznie jasny olejek arganowy. Ciemny nadaje się tylko do gotowania i jest popularnym dodatkiem do ryb, sałatek i sosów. Jego smak jest zbliżony do smaku prażonych orzechów.

Olej arganowy regeneruje włosy

Olejek arganowy zapewnia włosom szczególną pielęgnację i nawilżenie. Jest przeznaczony szczególnie dla włosów łamliwych, przesuszonych i słabych. Działa regenerująco i przywraca włosom piękny, zdrowy wygląd. Olej arganowy działa naprawczo. Zapobiega rozdwajaniu się końcówek i nadmiernej suchości włosów. Poprawia ich stan i żywotność. Neutralizuje efekt puszących się włosów. Nakładany bezpośrednio na skórę, wspomaga walkę z łupieżem i utrzymuje właściwe nawilżenie skóry. Jego zaletą jest także łatwe usuwanie. Olejek arganowy bez trudu zmywa się z włosów przy pomocy nawet delikatnego szamponu.

Sposoby wykorzystania oleju arganowego na włosy

Olejek arganowy może być stosowany jako dodatek do masek, odżywek i szamponów lub bezpośrednio – w postaci czystej. Czysty olejek można nakładać na włosy na całą noc – wówczas zapewnimy włosom głęboką kurację regenerującą. Olejek można aplikować także na kilka minut na świeżo umyte włosy. Wówczas odegra rolę odżywki nawilżającej. Olej arganowy często stosowany jest też na suche włosy, aby wspomóc ich rozczesywanie, nadać blask, zabezpieczyć końcówki i ujarzmić sterczące kosmyki. Nakładanie olejku na suche włosy sprawi, że staną się miękkie i zabezpieczy je przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Osoby o cienkich i delikatnych włosach nie powinny stosować go zbyt często, aby zanadto nie obciążyć włosów.

Reklama