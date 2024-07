Poddawane zabiegom termicznym i koloryzacji włosy z czasem tracą swój naturalny połysk, matowieją, stają się kruche i łamliwe. Domowe sposoby na błyszczące włosy pomogą zniwelować efekt matowych i przesuszonych włosów.

Majonez, awokado i piwo to tylko niektóre z najchętniej wybieranych sposobów na piękne i lśniące włosy. Sprawdź jak nawilżyć przesuszone włosy i poprawić ich kondycję by odzyskały blask.

Maseczka z jajka i awokado na błyszczące włosy

Często przyczyną matowych włosów jest przesuszenie. Maseczka z jajka i awokado pomoże odzyskać naturalny połysk włosów. Domowa maseczka nawilży, odżywi i zregeneruje włosy a dodatkowo sprawi, że będą bardziej gładkie, miękkie i elastyczne. Jajko można zastąpić dwiema łyżkami oliwy z oliwek, która lekko rozjaśni włosy.

Do blendera wrzuć dwa całe jajka i obrane ze skórki awokado. Całość zmiksuj na gładką masę. Włosy zwilż lekko wodą i nałóż na nie maskę. Włosy owiń ręcznikiem zwilżonym gorącą wodą. Po upływie pół godziny obficie spłucz maskę i dokładnie umyj włosy.

Majonezowa odżywka nawilżająca na błyszczące włosy

Majonez jest nie tylko dodatkiem do sosów i sałatek, sprawdza się także jako składnik domowej maseczki na błyszczące włosy. Wynika to z faktu, iż majonez zawiera aminokwasy i antyoksydanty. Składniki te sprawiają, że włosy są wzmocnione i lśniące. Maseczka majonezowa to dobre rozwiązanie dla osób o suchych i zniszczonych włosach.

Włosy zwilż lekko wodą i nałóż na nie pół łyżki majonezu (ilość produktu zależy od grubości i długości włosów). Majonez wetrzyj we włosy, tak jak klasyczną odżywkę. Aby zatrzymać ciepło włosów, które umożliwi majonezowi wniknięcie w głębokie partie włosa, na głowę załóż foliowy lub kąpielowy czepek i całość owiń ręcznikiem. Po ok. 20 minutach spłucz włosy i dokładnie umyj szamponem.

Płukanka z wody i cydru na błyszczące włosy

Cydr to przefermentowany napój z dojrzałych jabłek. Ma dobry wpływ na włosy, ponieważ nadaje im gładkość i jedwabistą miękkość. Cydr wspomaga też utrzymanie właściwego pH skóry głowy.

Do przygotowania płukanki potrzebujesz cydru i wody w proporcji 1:1. Składniki dokładnie wymieszaj i polej nimi świeżo umyte włosy. Aby produkt mógł wniknąć we wszystkie partie włosów delikatnie wmasuj go we włosy. Po ok. 2-3 minutach obficie spłucz wodą. Włosy osusz ręcznikiem i układaj jak zwykle.

Piwo w trosce o błyszczące włosy

Piwo to jeden z lepszych kosmetyków na włosy. Sprawia, że stają się lśniące i mocne. Wszystko to za sprawą witaminy B, sacharozy i maltozy, które odżywiają i wzmacniają strukturę włosa.

Do pielęgnacji włosów potrzebujesz jednej puszki lub butelki piwa (o pojemności 0,3 l). Przed wykorzystaniem piwa, wyjmij je z lodówki, aby napój miał temperaturę pokojową. Świeżo umyte włosy polej piwem i masuj przez ok. 5 minut. Następnie spłucz włosy i osusz miękkim ręcznikiem.

Czarna herbata na matowe i wypadające włosy

Czarna herbata sprawi, że włosy odzyskają swój naturalny blask i zapobiegnie ich nadmiernemu wypadaniu. Produkt może lekko przyciemnić kolor włosów, dlatego osoby, które chcą zachować jasny kolor włosów, powinny zrezygnować z tej metody.

Do miski wrzuć 3 torebki czarnej herbaty i zalej połową litra gorącej wody. Napar zostaw na 2-3 godziny pod przykryciem. Świeżo umyte włosy polej czarną herbatą i zawiń w ręcznik. Po upływie 20 minut spłucz włosy i nałóż odżywkę.

Żelatyna na błyszczące włosy – laminowanie

Laminowanie sprawia, że włosy są bardziej sypkie i nie puszą się. Są mocno wygładzone i wyglądają na bardzo zdrowe. Włosy są łatwe do rozczesania a ich łuski są domknięte.

Łyżkę żelatyny rozpuść w ⅓ szklanki gorącej wody. Dokładnie wymieszaj, aby żelatyna całkowicie się rozpuściła. Odstaw do wystygnięcia. Kiedy żelatyna zastygnie, dodaj do niej łyżeczkę odżywki do włosów i wymieszaj. Całość nałóż na świeżo umyte włosy. Na głowę załóż foliowy czepek. Całość owiń ręcznikiem. Po ok. 45 minutach obficie spłucz włosy chłodną wodą, osusz miękkim ręcznikiem i układaj jak zwykle.