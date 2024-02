Caroline Derpienski jakiś czas temu pokazała, jak wygląda bez sztucznych rzęs i mocnego makijażu, a tym razem pochwaliła się swoimi włosami po ściągnięciu doczepów. Drastyczna zmiana?

Caroline Derpienski bez doczepianych włosów

Chociaż Caroline Derpienski jest wielką miłośniczką mocnego makijażu i odważnych, wzorzystych stylizacji, raczej nieczęsto zdarza jej się eksperymentować z wyglądem. Szczególnie w przypadku fryzur i make-up'u stawia na sprawdzone wybory. Mimo to jakiś czas temu zdecydowała się zdjąć kosmicznie długie, sztuczne rzęsy i na swoim profilu pokazać się całkowicie bez makijażu. Nie ukrywała, że to, co zobaczyła w lustrze, niezbyt jej się spodobało.

Zero makijażu, mokre włosy i bez sztucznych rzęs. Powiem Wam szczerze, nie podoba mi się. Jestem obiektywna i mam prawo do własnego gustu

Instagram Caroline Derpienski Instagram@carolinederpienski

Tym razem z kolei Caroline Derpienski poszła do fryzjera, by... pozbyć się doczepianych włosów! Modelkę od początku cechują długie i gęste blond fale, a teraz mamy okazję zobaczyć ją w nieco odmienionej wersji. Przy okazji 23-latka postanowiła podciąć swoje naturalne włosy, a efekt naprawdę robi wrażenie.

Jak możemy zauważyć, naturalne włosy Caroline sięgają jej ledwie za łopatki, a ponieważ zdecydowała się je pocieniować, najkrótsze pasma nie sięgają nawet do ramion. Bez doczepów włosów jest też znacznie mniej, ale prezentują się one świeżo i lekko. Caroline nie zdradziła jednak, czy zmiana jest chwilowa, czy może stała.

InstaStories@CarolineDerpienski Instagram@carolinederpienski

