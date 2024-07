1 z 6

Julia Wieniawa wyrasta nam na ikonę stylu. Na pewno pamiętacie jej looki na imprezach branżowych w niedrogich sukienkach polskiej marki Sugarfree. Nie macie wrażenia, że o tej polskiej marce wszyscy usłyszeli dopiero po tym jak jej projekty zaczęła nosić młoda aktorka?

Wygląda na to, że pora na nową it-markę znad Wisły! Niedawno Wieniawa puściła na swoim instagramie zdjęcie, na którym ma na sobie bardzo ciekawe okulary przeciwsłoneczne. Wiemy jaka to marka – i będziecie mocno zaskoczeni ich ceną! Zajrzyjcie do galerii żeby ją poznać.

