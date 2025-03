To nie Cichopek pocieszała Kurzajewskiego po "Tańcu z Gwiazdami". Te zdjęcia ujawniły, że odjechali oddzielnie

Maciej Kurzajewski, dziennikarz i do niedawna uczestnik "Tańca z Gwiazdami" musiał pożegnać się z programem! Prowadzący "Halo tu Polsat" studio opuścił sam, a podczas pożegnania towarzyszyła mu bliska osoba, ale nie była to Katarzyna Cichopek. Aktorka odjechała wcześniej ze swoimi bliskimi. Co za zaskakująca sytuacja!