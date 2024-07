Odkąd Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie, wokalistka stale króluje na językach. Co prawda ona sama unika komentowania życia osobistego, jednak internauci niemal na każdym kroku znajdują powody do dyskusji. Teraz nie muszą szukać ich daleko, bo ona sama przybyła do nich ze wspaniałą wiadomością. Sypią się gratulacje.

Sylwia Grzeszczak ogłosiła nowinę

Trudno nie zgodzić się, że rozstanie Sylwii Grzeszczak i Libera odbiło się naprawdę sporym echem. Choć fani usilnie starali się poznać więcej szczegółów w tym temacie, ex małżonkowie poprzestali wyłącznie na jednym oświadczeniu, dając w nim jednak do zrozumienia, że rozstali się w przyjacielskich stosunkach.

Ostatnio natomiast niemałe zamieszanie wywołał fakt, że Liber znów jest zakochany, a nawet został przyłapany na romantycznym spacerze z nową ukochaną w Sopocie. Doniesienia te sprawiły, że opinia publiczna na nowo zaczęła baczniej przyglądać się Sylwii, próbując ustalić, czy i w jej życiu pojawił się jakiś obiekt westchnień. Póki co jednak ta nie dała żadnych sygnałów, ani nie odniosła się do licznych spekulacji. Niezmiennie stara się skupiać wyłącznie na karierze, a niedawno nawet wydała nowy singiel. Teraz przybyła do fanów ze wspaniałą wiadomością!

Sylwia Grzeszczak od lat prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie dzieli się głównie wzmiankami dotyczącymi muzyki. Tym razem nie jest inaczej, choć wiadomość jest naprawdę wyjątkowa. Jak ogłosiła, teledysk jej najnowszej piosenki "Och i Ach" okazał się topowym w Polsce!

''Och i ach'' najpopularniejszym teledyskiem w Polsce, w rankingu YouTube. TOP MUSIC VIDEO!

Dumni fani, którzy zawsze stają za swoją idolką, nie zwlekali wcale z gratulacjami. W ich opinii Sylwia bez dwóch zdań zasłużyła na słowa uznania i ciężką pracą osiąga kolejne sukcesy.

Zasługujesz na wszystko, co najlepsze

Gratulacje, jesteś najlepsza

Woow. Gratulacje, zasłużone pierwsze miejsce

Wielkie gratulacje! Leć jeszcze wyżej

Równie i my dołączamy się do gratulacji. Myślicie, że niebawem Sylwia Grzeszczak, pomiędzy muzycznymi wzmiankami, przemyci też trochę prywatnych smaczków?

Fot. Tomasz Lina/East New