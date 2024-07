1 z 10

Oto 10 najdziwniejszych kolorów szminek na świecie! Nasz hit to... „Łzy Jednorożca’’ - zobaczcie!

Najbardziej oryginalny kolor szminki, jaki miałaś na swoich ustach? Dotąd najodważniejsze z nas używały - tylko czasami! - ciemnej śliwki czy brązu. Odcienie takie jak szarość, jasny fiolet czy szmaragd zawsze były obecne w naszej kosmetyczce, zarezerwowane jednak dla cieni do powiek i lakierów do paznokci. (zobacz: Nie lubisz szminki? Zobacz, czym możesz ją zastąpić!) Obecnie, dzięki gwiazdom takim jak Lady Gaga czy Rihanna, te ekscentryczne kolory pojawiają się również na ustach! Oto zestawienie 10 najdziwniejszych kolorów szminek, jakie tylko można spotkać.

Na zdjęciu: matowa szminka Pantone Color Of The Year, Sephora, odcień Serenity, ok. 70 zł

Zobacz: Winne usta – przegląd pomadek w najmodniejszym kolorze sezonu!