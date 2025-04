Jennifer Lopez, jedna z największych gwiazd światowej sceny muzycznej, ponownie odwiedzi Polskę. W lipcu 2025 roku artystka wystąpi na koncercie w Warszawie. Organizatorzy i sama gwiazda przygotowują show, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci polskiej publiczności. Fani nie kryją radości, a tymczasem przypomnijcie sobie największe hity Jennifer Lopez. Oto najpopularniejsze utwory, które zna niemal każdy.

Jennifer Lopez zagra koncert w Polsce

Jennifer Lopez po 13 latach od ostatniej wizyty wraca do Polski i w ramach nowej trasy koncertowej zatytułowanej „Up All Night” zagra koncert w Warszawie. Ostatnio gwiazda wystąpiła w naszym kraju w 2012 roku w Gdańsku podczas trasy „Dance Again World Tour”. Jej koncert w 2024 roku został odwołany, a teraz jest już pewne, że za kilka miesięcy pojawi się w Polsce.

Fani J.LO po raz kolejny będą mogli zobaczyć wielkie widowisko, jakie zaprezentuje podczas koncertu i już przygotowują się na to wydarzenie. A jakie utwory chcieliby usłyszeć na żywo? Okazuje się, że w czołówce pojawiają się takie tytuły jak "On The Floor", "Let's Get Loud" i "Waiting For Tonight". To właśnie te piosenki należą do największych hitów Jennifer Lopez i najczęściej pojawiały się w komentarzach internautów w mediach społecznościowych. Oczekiwania wokół koncertu są ogromne, a emocje sięgają zenitu, bo Jennifer Lopez słynie z tego, że na swoich koncertach nie szczędzi największych hitów.

Największe hity Jennifer Lopez. Miejsce 1. nikogo nie zaskoczy!

Jennifer Lopez, znana również jako J.Lo, to jedna z najbardziej wszechstronnych artystek w przemyśle muzycznym. Jej kariera muzyczna obfituje w ogromne przeboje, które zdobyły serca fanów na całym świecie. Oto 10 największych hitów Jennifer Lopez, które na zawsze zapisały się w historii muzyki pop.

Miejsce 1. należy do "Let's Get Loud". To hit Jennifer Lopez z 1999 roku. Jedna z piosenek, która utrwaliła wizerunek Jennifer Lopez jako ikony muzyki latynoskiej. "Let's Get Loud" jest pełnym energii, rytmicznym utworem, który szybko stał się ulubieńcem fanów jej koncertów.

Miejsce 2. "On The Floor" z 2011 roku to jeden z największych międzynarodowych hitów J.Lo, który okazał się przebojem tanecznym. Z pomocą Pitbulla, "On the Floor" zdobył ogromną popularność, stając się jednym z najlepszych utworów dance w XXI wieku.

Miejsce 3. "Ain't It Funny". Piosenka "Ain't It Funny" z 2001 roku z albumu J.Lo to mieszanka popu i R&B, która stała się jednym z największych hitów w karierze Jennifer Lopez. Dzięki swojej melodyjności i chwytliwemu refrenowi, "Ain't It Funny" znalazła się na szczycie list przebojów.



Miejsce 4. "If You Had My Love" (1999). To debiutancki singiel Jennifer Lopez z albumu On the 6 stał się międzynarodowym hitem, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów. Piosenka szybko wprowadziła J.Lo na szczyty muzycznej kariery.

Miejsce 5. "Waiting for Tonight". Kolejny hit z albumu On the 6, który stał się niezapomnianym utworem na imprezach. Ten taneczny kawałek zyskał ogromną popularność, a teledysk z Jennifer tańczącą na tropikalnej plaży stał się ikoną.

Miejsce 6. "Love Don't Cost a Thing". Singiel z albumu J.Lo był jednym z jej największych sukcesów, a piosenka stała się hymnem niezależności kobiet. Zyskując ogromną popularność, "Love Don't Cost a Thing" otworzył jej drzwi do jeszcze większego sukcesu na rynku muzycznym. Na liście Billboard Hot 100 ten utwór był na trzecim miejscu.

Miejsce 7. "Jenny from the Block". Ten utwór z albumu This Is Me... Then stał się jednym z najbardziej charakterystycznych singli Jennifer Lopez. Piosenka opowiada o jej początkach i przypomnieniu, skąd pochodzi, co spotkało się z ogromnym uznaniem fanów.

Miejsce 8. "I'm Real". Singiel z albumu J.Lo zyskał ogromną popularność, stając się jednym z najlepszych połączeń muzyki pop i R&B w karierze artystki. Duet z Ja Rule'em sprawił, że piosenka zyskała dodatkowy wymiar.



Miejsce 9. "All I Have". Piosenka z albumu This Is Me... Then to spokojniejsza, bardziej emocjonalna ballada, która zdobyła ogromną popularność. Utwór z udziałem LL Cool J stał się jednym z jej największych sukcesów w USA.

Miejsce 1o. "Papi". Piosenka "Papi" z albumu Love?, "Papi" to kolejny energetyczny, taneczny utwór, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Choć nie osiągnął takiej skali sukcesu jak inne hity, to i tak stał się jednym z ulubionych utworów na koncertach artystki.



