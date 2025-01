1 stycznia 2025 roku na platformie Netflix zadebiutował nowy miniserial "Tęsknię za tobą", będący dziesiątą adaptacją powieści Harlana Cobena. Czy autor zdołał zaskoczyć widzów kolejną mroczną historią?

To będzie styczniowy hit Netflixa. "Tęsknię za tobą" już w streamingu

Choć od kilku dni niekwestionowanym hitem Netflixa jest 2. sezon "Squid game", to niejedyna propozycja na długie, zimowe wieczory. Serial "Tęsknię za tobą" to kolejna ekranizacja bestsellerowej powieści Harlana Cobena, znanego mistrza kryminalnych intryg. Tym razem widzowie zanurzają się w historię pełną tajemnic, gdzie przeszłość bohaterów odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniu zagadki. Akcja miniserialu skupia się na poszukiwaniach zaginionej osoby, które ujawniają szereg mrocznych sekretów i zwrotów akcji.

Za realizację "Tęsknię za tobą" odpowiada zespół doświadczonych twórców, którzy współpracowali z Harlanem Cobenem także przy wcześniejszych adaptacjach. W głównej roli widzimy Rosalind Eleazar, która wystąpiła wcześniej w produkcjach takich jak: "Kulawe konie" czy "Rozpustnice". Sam Harlan Coben w emocjonalny sposób podsumował fabułę serialu:

Mogę powiedzieć, że to najbardziej emocjonalne zakończenie, jakie dotychczas stworzyłem. Kiedy obejrzałem odcinek piąty, miałem łzy w oczach - stwierdził pisarz.

Premiera w streamingu, która odbyła się zaledwie kilka dni temu, wywołała gorące dyskusje w mediach społecznościowych. Pierwsze recenzje wskazują, że serial zachowuje typowy dla Cobena klimat, pełen napięcia i emocji. Krytycy chwalą wciągającą fabułę, a widzowie cenią umiejętność trzymania w niepewności do samego końca:

Arcydzieło, oglądam z zapartym tchem

Coban jak zwykle trzyma poziom, mistrzostwo

Po prostu wow, brak słów

Miniserial "Tęsknię za tobą" jest dostępny ekskluzywnie na Netflixie."Tęsknię za tobą" to już kolejna adaptacja twórczości Harlana Cobena na platformie Netflix. W ramach kontraktu z gigantem streamingowym autor planuje dostarczyć łącznie czternaście ekranizacji swoich powieści. Dotychczasowe produkcje, takie jak "Safe" czy "The Stranger", zdobyły uznanie na całym świecie, co czyni Cobena jednym z najważniejszych partnerów Netflixa w kategorii thrillerów.

Harlan Coben ponownie udowadnia, że jest mistrzem w tworzeniu opowieści pełnych napięcia i zwrotów akcji. "Tęsknię za tobą" to kolejna produkcja, która zapada w pamięć i wciąga od pierwszego odcinka. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego miniserialu, warto zanurzyć się w świat intryg i tajemnic już teraz!

