W nowym sezonie prawdziwym hitem będą torebki o kształcie półksiężyca. W odróżnieniu od klasycznych podkówek takie torby mają bardziej zaokrąglony kształt. Efektowne półksiężyce widzieliśmy między innymi na pokazie Michaela Korsa. Pewnie was to ucieszy, że pojawiły się też już w polskich sklepach. Katarzyna Zielińska wybrała już model z kolekcji Mulberry, który kosztuje około 3400 złotych. Zobaczcie, jakie inne torebki o najmodniejszym kształcie udało nam się dla was znaleźć. Jak wam się podoba taki model torebki? Myślicie, że się przyjmie się na dłużej?

