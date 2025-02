Już prawie dwie dekady minęły od premiery „Dextera”. Jednak telewizyjny serial wciąż cieszy się dużą popularnością. Ostatni sezon produkcji ukazał się w 2013 roku, ale wielu widzów nadal wymienia opowieść o Dexterze Morganie w czołówce ulubionych tytułów kryminalnych. Trudno się dziwić. To prawdziwa gratka dla fanów historii o seryjnych mordercach. Na czym polega fenomen? Z pewnością istotną rolę odgrywa tutaj podwójne życie zabójcy. Gdy ten akurat nie zajmuje się mordowaniem ludzi, pracuje jako ekspert medycyny sadowej. To oznacza, że Dexter niemal codziennie ma kontakt ze śledczymi, którzy zajmują się m.in. jego przestępstwami. Głośny serial, a konkretnie jego pierwszy sezon powstał na podstawie powieści Jeffa Lindsaya „Demony dobrego Dextera”. Później scenarzyści stworzyli własną, oryginalną fabułę. Ta perełka amerykańskiej telewizji obecnie jest dostępna na Netlfiksie. Niedawno powstał też prequel hitu.

O czym jest serial „Dexter”?

„Dexter” to amerykański serial telewizyjny, który zadebiutował 1 października 2006 roku na antenie stacji Showtime. Jest oparty na powieści „Demony Dextera” autorstwa Jeffa Lindsaya. Serial opowiada historię Dextera Morgana, technika analizy krwi pracującego dla policji w Miami, który prowadzi podwójne życie jako seryjny morderca wymierzający sprawiedliwość przestępcom, którzy uniknęli wymiaru sprawiedliwości.

Serial skupia się na postaci Dextera Morgana, który jako dziecko został adoptowany przez funkcjonariusza policji, Harry’ego Morgana. Harry zauważa skłonności syna do zabijania i uczy go, jak kierować swoje mordercze instynkty przeciwko tym, którzy „na to zasługują” – przestępcom unikającym sprawiedliwości. Dexter prowadzi zatem podwójne życie – z jednej strony jest szanowanym specjalistą od analizy krwi w Departamencie Policji Miami, a z drugiej – seryjnym mordercą przestrzegającym swojego „Kodeksu Harry’ego”.

Sezony i wątki serialu „Dexter”

Każdy sezon „Dextera” to spora dawka adrenaliny, wzruszeń, a także oczywiście zbrodni. Choć główny bohater wyróżnia się niezwykłą przebiegłością i inteligencją, to nieraz ociera się o porażkę. Czasem ratuje go wyłącznie szczęście. Łącznie powstało aż osiem odsłon produkcji:

Sezon 1 (2006) – Dexter ściga seryjnego zabójcę o pseudonimie Ice Truck Killer, który okazuje się być jego biologicznym bratem, Brianem Moserem. Sezon 2 (2007) – Policja odkrywa ciała ofiar Dextera, a FBI ściga tajemniczego „Rzeźnika z zatoki”. Sezon 3 (2008) – Dexter nawiązuje przyjaźń z prokuratorem Miguelem Prado, co prowadzi do niebezpiecznych konsekwencji. Sezon 4 (2009) – Dexter staje do walki z Arthurem Mitchellem, znanym jako Trinity Killer, który okazuje się jego najgroźniejszym przeciwnikiem. Sezon 5 (2010) – Dexter pomaga Lumen Pierce, ofierze przestępstwa, w zemście na jej oprawcach. Sezon 6 (2011) – W mieście grasuje nowy zabójca, Doomsday Killer, a Dexter mierzy się z własną duchowością. Sezon 7 (2012) – Debra odkrywa prawdziwą naturę Dextera i zmaga się z dylematem moralnym. Sezon 8 (2013) – Dexter rozważa porzucenie swojego „mrocznego pasażera”, jednak wszystko prowadzi do tragicznego zakończenia.

Prequel „Dextera” już na SkyShowtime

„Dexter: Original Sin” to amerykański kryminalny serial telewizyjny, będący prequelem do oryginalnej serii Dexter. Serial zadebiutował 13 grudnia 2024 roku na platformie Paramount+ z Showtime. Akcja rozgrywa się w 1991 roku w Miami i skupia się na młodym Dexterze Morganie, ukazując jego przemianę ze studenta w mściciela-seryjnego mordercę.

Serial przedstawia młodego Dextera Morgana (Patrick Gibson), który po ukończeniu studiów medycznych rozpoczyna pracę jako stażysta kryminalistyczny w Departamencie Policji Miami Metro. Pod okiem swojego adopcyjnego ojca, Harry'ego Morgana (Christian Slater), detektywa wydziału zabójstw, Dexter zmaga się z mrocznymi instynktami i uczy się kierować swoje żądze w stronę tych, którzy "zasługują" na śmierć. Harry wprowadza go w "Kodeks", mający pomóc Dexterowi eliminować przestępców, którzy uniknęli sprawiedliwości, nie zwracając na siebie uwagi organów ścigania.

Na koniec przypominamy, że serial „Dexter” w Polsce jest dostępny także na Netfliksie.

