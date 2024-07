1 z 13

Oscary to wielkie święto kina, ale również mody. Jednak choć gwiazdy przygotowują się do niego całymi tygodniami i zatrudniają do pomocy sztaby stylistów, zdarzają się im spektakularne modowe wpadki. Tym boleśniejsze, że ogląda je cały świat i na zawsze pozostają w oscarowej historii. Przed tegorocznym rozdaniem statuetek Akademii przypominamy najgorsze stylizacje w historii Oscarów. Miejmy nadzieję, że tym razem gwiazdy nie rozczarują nas i zachwycą pięknymi kreacjami. Jesteśmy ciekawi, która z kreacji zasługuje na tytuł „najgorsza oskarowa stylizacja”. My mamy już swoje faworytki… a wy?! ZAGŁOSUJCIE!

