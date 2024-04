Ania z "Rolnik szuka żony" obecnie jest w pierwszej ciąży. Razem z Jakubem oczekują narodzin swojego wymarzonego synka. Rolniczka cieszy się dużą popularnością po debiucie w randkowym show, jest wdzięczna za okazaną sympatię i chce pozostać z internautami w bliskich stosunkach. Jedna z fanek zadała jej łamiące serce pytanie, po którym Ania postanowiła podzielić się swoimi emocjami związanymi z najtrudniejszym czasem, z jakim musiała poradzić sobie w życiu.

Ania z "Rolnik szuka żony" lubi odzywać się do fanów. Teraz wszyscy tym bardziej oczekują od niej każdej wiadomości, ponieważ lada chwila na świecie może pojawić się jej synek. Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" już w świątecznym odcinku programu zdradzili, że ich pierwsze dziecko przyjdzie na świat wiosną.

Rolniczka dobrze wie, jak mocno fani czekają na tę radosną nowinę, jednak teraz chciałaby porozmawiać z nimi na inne tematy niż sam termin porodu czy imię dziecka, które i tak przecież obiecała im zdradzić. Nie spodziewała się jednak, że jedna z osób zada jej tak trudne i poruszające pytanie:

Ania z "Rolnik szuka żony" postanowiła okazać wsparcie osobie, która musi zmierzyć się z tak okrutną stratą i po raz pierwszy wprost, opowiedziała o śmierci swojego taty:

Ciężka sprawa, na to nie ma odpowiedniej rady czy recepty. 5 lat temu zmarł nagle mój tata. Było mi bardzo ciężko, lecz z biegiem czasu człowiek przyzwyczaja się do życia bez tej najbliższej osoby... Trzeba to samemu przeżyć w zgodzie ze sobą

- napisała na Instagramie.