Monika Olejnik to chyba najbardziej stylowa dziennikarka w Polsce. Jej stylizacje bacznie śledzą modowi krytycy, a ona sama zawsze zasiada w pierwszym rzędzie podczas pokazów mody największych krajowych projektantów (m.in. La Manii - zobacz). To zobowiązuje do tego, że Monika jest obecnie posiadaczką ponad... 500 par butów. To absolutny rekord jeśli chodzi o polskie gwiazdy.

W rozmowie z miesięcznikiem "Zwierciadło", Olejnik przyznała jakie buty dominują jej kolekcję:

- Uwielbiam szpilki. Mam ponad 500 par butów. Zakładam je tylko do telewizji, bo nie da się cały czas chodzić na wysokim obcasie. Doceniam buty, które bywają artystycznym dziełem wyobraźni projektantów. Lubię bawić się butami, ale szkoda mi czasu na myślenie o długości obcasów, chociaż szpilki mają w sobie coś sexy.

Trzeba przyznać, że taka liczba robi wrażenie. Nawet największe znane pasjonatki mody nie mają tyle par butów co Olejnik. Monika pozostawia w tyle nawet Kingę Rusin, Dodę i... Roberta Kozyrę, który dotychczas był absolutnym liderem w obuwniczej kolekcji.

