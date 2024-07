Robert Kozyra znów nas zaskoczył. Tym razem nie prezentował swoich wątpliwych umiejętności tanecznych, ani nie oceniał twórczości dawnych przyjaciółek z branży, a wyjawił mediom ile par butów liczy jego kolekcja. Dziennikarz chyba pozazdrościł Dodzie, która w rozmowie z "Party Style" pochwaliła się, że posiada 150 par butów.



Juror "Mam talent!" przyznał się dziennikarce "Dzień dobry TVN" do kolekcji 300 par butów! To aż dwa razy więcej niż sama samozwańcza królowa. Co więcej, większość pokaźnej kolekcji butów Kozyry to egzemplarze z limitowanych, niedostępnych w Polsce kolekcji. Często są one sprowadzane na specjalne zamówienie Kozyry.

Ciekawe kto w polskim show-biznesie przebije tę licytację na lans. Może słynąca z zamiłowania do markowego obuwia Kinga Rusin?

