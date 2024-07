3 z 6

Mocny kolor

Nie musisz czekać z intensywnymi kolorami do wakacji! Ognista czerwień, trawiasta zieleń i ostry róż to świetny sposób na ostateczne pożegnanie się z zimą. Żywe barwy dodadzą ci energii i wyróżnią cię z szaroburego tłumu.

My tej wiosny na pewno będziemy nosić ten zielony płaszcz z rękawem 3/4 (na zdjęciu powyżej), który będzie pasował zarówno do czarnego stroju, jak i romantycznej sukienki w kwiatki. Jeśli jednak do kwestii koloru podchodzisz nieśmiało, możesz zacząć od chabrowej torebki czy żółtych skarpetek.

Zobacz przykładowe modele z kolekcji Mohito:

Torebka na ramię, 89,99 zł

Sukienka z paskiem, 119,99 zł

Marynarka, 179,99 zł