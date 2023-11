Przywitaj wiosnę z Mohito! Zobacz pięć najważniejszych trendów, które królować będą w nadchodzącym sezonie.

Marka Mohito prezentuje najnowszy lookbook inspirowany słonecznym Marakeszem. Znajdziemy w nim wiodące trendy na sezon wiosna/lato 2018. Dominujące kolory to biel, beż, ale także intensywna zieleń czy czerwień. Najmodniejsze wzory to romantyczne, kolorowe kwiaty i klasyczne groszki.

Projektanci postawili na zabawę barwami i formą. W kolekcji znajdziemy bardzo dużo falban, które dodają stylizacjom wiosennej lekkości i ozdabiają nie tylko koszule i sukienki, ale także akcesoria. Do tego: ażurowe prześwity, przetarcia na dżinsach i przeszycia. Zdecydowanie nie będziemy się nudzić!

Kwiaty

To trend, którego nie może zabraknąć w żadnej wiosennej i letniej garderobie! Kwiaty świetnie sprawdzają się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i tych bardziej formalnych. Są niesamowicie dziewczęce i dodają odrobiny romantycznego charakteru każdemu strojowi.

W nowej kolekcji Mohito znajdziemy zarówno sukienki w duże kwiaty, koszule w drobny wzorek i marynarki z tropikalnymi nadrukami. Nieważne, na który rodzaj postawisz – wszystkie są równie modne!

Zobacz trzy przykładowe modele w kwiaty:

Sukienka na cienkich ramiączkach, 159,99 zł

Bluzka w kwiaty, 89,99 zł

Mocny kolor

Nie musisz czekać z intensywnymi kolorami do wakacji! Ognista czerwień, trawiasta zieleń i ostry róż to świetny sposób na ostateczne pożegnanie się z zimą. Żywe barwy dodadzą ci energii i wyróżnią cię z szaroburego tłumu.

My tej wiosny na pewno będziemy nosić ten zielony płaszcz z rękawem 3/4 (na zdjęciu powyżej), który będzie pasował zarówno do czarnego stroju, jak i romantycznej sukienki w kwiatki. Jeśli jednak do kwestii koloru podchodzisz nieśmiało, możesz zacząć od chabrowej torebki czy żółtych skarpetek.

Zobacz przykładowe modele z kolekcji Mohito:

Blezer, 119,99 zł

Kopertowa koszula z falbaną, 89,99 zł

Dżins

W tym sezonie nie boimy się dżinsowego total looku! Oprócz spodni, nosimy także denimowe kurtki i koszule. Łączymy je wszystkie ze sobą lub z intensywnymi kolorami, takimi jak czerwień czy zieleń.

Na dobre zapominamy za to o rurkach. Teraz królują szerokie boyfriendy i spodnie o długości 7/8. Mohito proponuje nam dżinsy ze zdobieniami, na przykład z nogawkami wykończonymi delikatną falbanką czy ciekawymi wiązaniami ze wstążek. Nie rozstajemy się też z wszelkiego rodzaju dziurami, szarpanymi brzegami i przetarciami.

W Mohito znajdziesz:

Dżinsy z wiązaniem, 159,99 zł

Dżinsy z falbanką, 119,99 zł

Falbany

Falbany to trend, który zawojował światem mody w zeszłym roku i wygląda na to, że nigdzie się jeszcze od nas nie wybiera. Bardzo się z tego cieszymy! Ich dodatek sprawia, że stylizacja od razu przyciąga spojrzenia. Mogą mieć bardzo różne charaktery, ale niezależnie od tego, który typ falban wybierzesz, na pewno będziesz wyglądać supermodnie!

Wybór jest ogromny. W tym sezonie falbany mogą być duże i sztywne lub zwiewne i delikatne. Znajdziemy je na sukienkach, koszulach i nawet jeansowych spodniach – tak jak na poprzednim slajdzie.

W nowej kolekcji Mohito spodobały nam się:

Dżinsowa kurtka z falbanką, 149,99 zł

Ażurowa sukienka, 159,99 zł

Groszki

Drobne kropeczki czy duże grochy? Każda odpowiedź jest prawidłowa! Groszki to jeden z wiodących trendów nadchodzącego sezonu. Opanowały sukienki, koszule i zwykłe t-shirty. To ponadczasowy wzór, który sprawdzi się zarówno na wielkie wyjścia, jak i do pracy.

Najmodniejsze jest klasyczne połączenie bieli i czerni, ale jasne groszki mogą także zagościć na zielonym, granatowym czy błękitnym tle.

Nasze ulubione modele z nowej kolekcji Mohito:

Koszula z dekoltem w serek, 89,99 zł

Sukienka w groszki, 139,99 zł