Najmodniejszy gadżet tego sezonu? Futrzany brelok - pompon! Gwiazdy uwielbiają ten zabawny dodatek - widzieliśmy go już przy torebkach m.in. Klaudii Halejcio, Kendall Jenner i Maffashion . A gdzie można znaleźć oryginalny, puszysty brelok? Zajrzyj do naszej galerii - przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych modeli z jesiennych kolekcji!

River Island, ok. 40 zł

River Island, ok. 40 zł

Topshop, ok. 70 zł

Topshop, ok. 70 zł

Asos, ok. 70 zł

Asos, ok. 70 zł

Topshop, ok. 40 zł

Topshop, ok. 40 zł

7 z 8

New Look, ok. 30 zł